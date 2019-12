Valverde: “Leo corre con el radar abierto”

“Nosotros no somos un equipo muy de contra”, dijo Ernesto Valverde, cuando tras la victoria en el Metropolitano (0-1) le preguntaron si había ordenado al Barça para que se replegara descolgando a Messi y a Suárez, y así generar espacios para lanzar contragolpes. “Nosotros somos un equipo que trata de dominar el juego”, aclaró. “Pero al final, de lo que se trata en un contraataque es de correr. Hay que correr bien y seleccionar el espacio. Los grandes jugadores a la contra son los que mejor contragolpean. Los futbolistas con mejor técnica son infalibles en estas situaciones. No solo porque es más fácil terminar las jugadas sino porque cuando van corriendo los jugadores como Messi tienen el radar abierto y saben dónde hacer el mejor pase. Porque todo el mundo empieza a tirar desmarques y entonces para los jugadores con tanto talento es más fácil decidir. En este caso Leo ha terminado la jugada”.

El gol de Messi, que dirigió y remató un contragolpe fulminante gracias al apoyo de Suárez en la última pared, reventó el partido y dejó admirado a Simeone. El técnico del Atlético dijo que ante una jugada tan rotunda no caben reproches a sus defensas. Valverde explicó que, aunque lo pareciera, el Barcelona no se replegó tras el 0-1 en busca de liquidar el duelo a base de más contragolpes.

“A nosotros muchas veces no nos interesa que haya un toma y daca”, dijo el vasco. “No queremos que el contrario tenga una ocasión y nosotros otra. Todos los equipos queremos que el partido sea unidireccional. Lo que pasa es que cuando estas situaciones se dan hay que tener en cuenta la calidad de tus jugadores, y los nuestros tienen mucha. A la contra, cuando cogen el balón Luis y Leo, o Griezmann con espacio, somos un equipo peligroso”.

“Este es un partido marcado en el calendario”, admitió Valverde. “En campos así es donde te juegas el campeonato. Los puntos son importantes para defender el liderato, pero sobre todo para afrontar los partidos antes de Navidad con más confianza. El partido ha sido duro. Ellos han empezado bien y nos han creado un par de ocasiones en robos cerca de nuestra área que los han asentado en el campo y a nosotros nos han movido. En el segundo tiempo nos acercamos más a su área y al final ha marcado Leo en esa jugada extraordinaria”.

Rakitic subrayó la calma de Messi a la hora de ejecutar el disparo desde media distancia. “Es impresionante la tranquilidad que tiene en los últimos 15-20 metros”, dijo el croata. “Creo que le pega muy fuerte y busca el tiro abajo. Lo hace todos los días entrenando y hoy lo ha repetido en el campo. Ha sido muy importante para ganar”.

El centrocampista croata, que reemplazó a Busquets, sancionado, como mediocentro por delante de los centrales, celebró la confianza que le dio Valverde tras un verano agitado en el que escuchó que el Barcelona le había ofrecido al PSG como moneda de cambio de Neymar. “Estoy muy agradecido por la oportunidad”, dijo Rakitic. “Este rol como mediocentro para mí no es nada nuevo. Ya jugué así con la selección. Espero haberlo aprovechado de la mejor manera posible. Ha sido una semana muy importante para mí. La tristeza ha pasado. Ahora he vuelto a disfrutar cada día de los entrenamientos y me encuentro muy fuerte y muy bien. Me gusta el fútbol. Yo solo quiero disfrutar del fútbol. Lo importante es haber dejado atrás esta mala situación. No sé lo que pasará en el mercado de enero, sinceramente. Pero no hay mejor sitio que Barcelona, si puedo jugar”.

