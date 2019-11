Valverde: “Será un partido duro y emotivo para Griezmann”

La victoria ante el Borussia Dortmund alivió al Barcelona. Un buen momento para el equipo de Ernesto Valverde que este domingo visita el campo del Atlético de Madrid. “Cualquier partido en el campo del Atlético es importante para todos. Fuera de casa no está siendo una temporada excesivamente buena y debemos volver a tener ese punto de seguridad para cerrar los partidos cerca de portería y ser constantes en ataque”, aseguró el preparador azulgrana. De los 28 puntos que suma en el Barcelona en LaLiga, 10 los ha conquistado lejos del Camp Nou: tres victorias, un empate y tres derrotas.

Como técnico del Barcelona, Valverde visitó en dos ocasiones la casa del Diego Simeone. Idéntico resultado: 1-1 en la temporada 2017-2018 y en la 2018-2019. “En ambos encuentros nos pusimos por detrás en el marcador y nos tocó remontar. Tuvieron un patrón muy parecido, llevamos la iniciativa, pero nos hicieron daño al atacarnos. Es posible que vuelva a ser pasar algo similar. Ellos atacan bien, con fortaleza y fuerza, y son muy solidarios en defensa. Son muy físicos y te obligan mucho, te hacen una presión alta individual de la que es difícil salir, pero al mismo tiempo debes tener paciencia para mover el balón y encontrar espacios. Será un partido atractivo”, explicó el Txingurri.

Atractivo para Valverde y especial para Griezmann. El delantero francés vuelve al Wanda Metropolitano. “No importa lo que yo diga”, advirtió Valverde; “Antoiene lo dio todo en el Atlético, hizo grandes temporadas. No nos tiene que influir y al jugador tampoco. En este vestuario estamos acostumbrados a jugar en ambientes duros. Partido duro y emotivo para él”. El Principito apunta a saltar de inicio en el Wanda, sobre todo después de la lesión de Dembélé. El exjugador del Borussia Dortmund estará de baja hasta febrero tras sufrir un nuevo problema muscular, el octavo desde que llegó al Barça. “He hablado con él. Ahora está más tranquilo- Después de la lesión estaba muy afectado sobre todo por la reincidencia. Es una baja muy importante, no nos cabe ninguna dura. Intentaremos cubrir la baja con los jugadores del filial, que están respondiendo a buen nivel. Estaba bien en lo anímico y lo del otro día fue una fatalidad”, contó el técnico.

Valverde no quiso polemizar con Arturo Vidal. En una entrevista a TV3, el chileno aseguró que “si en diciembre, o cuando acabe la temporada, no siento que soy importante aquí tendré que buscar una solución y ampliar horizontes para ser importante”. “No entiendo que busque presionarme, sino que me parece una reflexión personal. Todavía no estamos en el mercado, cuando empiece ya veremos”, dijo el entrenador del Barça, que quiere recuperar la primera posición en LaLiga, después de la victoria del Madrid ante el Alavés. “Es un partido importante por dos razones, primero porque queremos recuperar el liderato y después por el golpe anímico que daríamos de aquí hasta final de año. Quien gane va a tener un subidón muy importante. Es un partido en el que hay que jugársela”, concluyó Valverde.

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.