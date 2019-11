Zidane: “Los jugadores han creído hasta el final”

Zinedine Zidane se mojó, aunque más en el campo que en la sala de prensa. No es dado el técnico francés a dar grandes titulares con sus manifestaciones. Salió tarde, después de Garitano, sonriente con moderación, pero dando la impresión de estar muy satisfecho. “Está claro que ganando un partido como lo hicimos hoy es muy importante, en un campo así, contra un equipo que lo estaba haciendo bien”. Entre líneas, Zidane vino a dedir que tiene LaLiga entre ceja y ceja, que no va a dejarse ir, como sucedió el año anterior. “El campeonato es largo y son tres puntos muy importantes, sobre todo, tal como ha ido el partido. Se sabía que había que sufrir pero con calma. Me alegro por los jugadores porque han creído hasta el final”. El entrenador del Real Madrid cree que la línea seguida por su equipo es el camino que debe guiar en la pelea por el campeonato. “Estos partidos fuera de casa sabemos que son difíciles, también hay que tener en cuenta el tiempo que ha hecho. Sabemos que va a a ser larga y difícil esta Liga y vamos a pelear hasta el final, y es lo que hicimos contra el Alavés desde el primer minuto”.

Zidane le dio un lavado de cara a la alineación. Frente al Deportivo Alavés montó un equipo experto, veterano, y sin tener en cuenta el fiasco de Mallorca, su último intento de refrescar el once. Según el entrenador, no es una cuestión de cambios, sino de mejora general. “Están todos mejor. Militao, que no ha jugado mucho, lo ha hecho muy bien. Los cambios no modifican la dinámica del grupo”. Y eso, para el entrenador, “es muy importante. Tengo 25 jugadores, vamos a tener 60 o 70 partidos, contando los de selección. Voy a contar con todos y los de hoy han respondido muy bien”. Item más: “Jugamos cada tres días. Había que hacer un equipo mirando al rival, pero sobre todo a nosotros. Lo importante es que estén enchufados y es lo que deben demostrar cada semana”.

Isco, también. “Nunca lo hemos perdido, es un jugador importante, tiene responsabilidad, no le importa aparecer en momentos complicados. Esto es largo. Estamos contentos porque al final ganar estos partidos da mucha confianza y queremos seguir creciendo como equipo”. E insiste: “El equipo no ha cambiado su actitud sino que estamos todos mucho mejor. Hace un mes decían de todo, pero nosotros siempre hemos trabajado con tranquilidad”, para circular por el buen camino. “Estamos en ello. El de Vitoria es un partido diferente a todos los que hemos jugado fuera de casa, parecido al Eibar pero contra un equipo que había marcado la diferencia en casa”.

Dani Carvajal, el autor del segundo gol del Real Madrid, estaba tan satisfecho como su técnico: “partidos como este, son difíciles de gestionar y de ganar, y hacerlo, aumenta la moral y la autoestima del equipo”. No fue fácil: “El rival apretó, y con el marcador en contra dio un paso adelante, pero Alfonso [Areola], estuvo espectacular, sobre todo en el remate de Manu, que fue el más complicado para detener”.

Ganar partidos como este aumenta la moral y la autoestima del equipo" Dani Carvajal

En el Alavés, mientras, las cosas se veían de otra manera. Asier Garitano, su entrenador, tenía sentimientos encontrados. Cree que su equipo jugó bien, pero no fue suficiente: “Queríamos controlar el inicio del partido, competir bien y que no hubiese un ida y vuelta. Hemos llevado el partido a lo que queríamos. En la segunda parte no estábamos haciendo las cosas mal. Recibimos el gol en una falta lateral, pero hablamos de un rival que tiene mucho potencial”, aseguraba. “Nos ha dado la capacidad de poder empatar, pero nos han castigado con un segundo gol. Hemos tenido córners y hemos apretado, pero no hemos podido”.

Para el técnico guipuzcoano del Alavés, “la idea era competir. El Real Madrid ha generado poco y nosotros hemos seguido para buscar nuestras opciones. La pena ha sido ese segundo gol tan pronto. Una pena porque creíamos que podíamos sumar”. Pese a todo, “he creído que podíamos hacer el 2-2, pero la fatiga ha influido. Los cambios han sido para refrescar el medio campo, no perder centímetros para defender el balón parado. Queríamos seguir con el equilibrio en el equipo”.

¿Falló el Alavés en el balón parado del Real Madrid? “Lo habíamos estudiado, pero no será la primera ni la última vez que Sergio Ramos conseguirá goles así”.

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.