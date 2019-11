Achraf Hakimi: “Soy un lateral con alma de delantero”

Achraf Hakimi (Madrid; 21 años), lateral derecho del Borussia, atiende al teléfono para hablar de fútbol y del Barça. El jugador evita responder en cambio cuando se le pregunta sobre su infancia, la familia y temas sociales como el papel de Open Arms. Habla con la misma prisa con la que juega, devora metros y rivales y ha marcado más goles que ningún defensa en esta Champions: cuatro. Hakimi, el canterano cedido por el Madrid, desea más que nunca saltar al Camp Nou.

Pregunta. Sus padres emigraron de Marruecos a España en 1989 y pusieron un puesto en el mercadillo de Majadahonda...

Respuesta. Vinieron desde Casablanca y de un pueblo cercano a Tánger para cambiar su vida. Pero ahora ya no tenemos ese puesto en el mercadillo.

P ¿Cómo fue su infancia en Getafe?

R. Bien. Todo el día con amigos detrás de un balón. Nos pasábamos la tarde debajo de unas porterías pintadas debajo de casa.

P. El Madrid le fichó en benjamines en 2006 y llegó al primer equipo. ¿Siempre como lateral?

R. De pequeño jugaba de delantero hasta que en infantiles me pusieron de extremo y en cadetes ya pasé a jugar de lateral.

P. Antes de cumplir los 18 años le prohibieron jugar por un tiempo cuando la FIFA sancionó al Real Madrid, ¿verdad?

R. Sí, pero creo que solo me afectó para un partido. No lo entendí porque tenía la nacionalidad española. Y, aunque no fui al único al que le sucedió, no me parece que fuera correcto.

P. Tampoco se lo deben parecer los cánticos racistas que se reproducen últimamente en los estadios de Europa… ¿no?

R. Yo nunca he recibido insultos de ese tipo, pero no es agradable; esperemos que se acabe ya.

P. ¿Qué le dijo Zidane cuando dejó el Madrid?

R. Que necesitaba minutos por ser joven y allí no los tendría. Había que disfrutar jugando.

P. ¿No le daba miedo dejar un club como el Madrid?

R. Miedo, no. Pero era la primera vez que salía de casa, de España, y no sabía lo que me iba a encontrar. Era otra cultura y estaba intrigado. Ahora, creo que me ha servido para madurar y crecer. Te das cuenta de que el Madrid no es el fin del mundo porque puedes seguir disfrutando fuera.

P. ¿Le gustaría volver?

R. Por qué no. Siempre cabe la posibilidad si sigo a este nivel.

P. A usted no le resultó sencillo durante el año que jugó en el primer equipo…

R. No era el mejor momento. Hubo tramos complicados y no quería otra temporada igual. Quería sentirme importante. Y lo he logrado porque disfruto de lo que hago y siento que puedo jugar cada fin de semana. Me ayudó ver las experiencias de Carvajal, de Mayoral…. No me he equivocado.

P. ¿Y cómo le convenció Favre para fichar por el Dortmund?

R. Me dijo que con él iba a aprender y que me ayudaría. Ambos hemos cumplido con nuestra palabra.

P. ¿Es distinta la Bundesliga?

R. En España se juega más pausado, un fútbol más de posesión. En Alemania es más de ida y vuelta, de tú a tú.

P. ¿No es ese el fútbol actual?

R. El fútbol se basa en marcar goles, no en la posesión. Y ahora se nota que todo el mundo quiere marcar. Se premia al que gana. Lo que vale es marcar.

P. A usted no se le da mal…

R. No soy un lateral que solo defiende sino que me muestro en campo rival. Me siento diferente porque me gusta aportar en la ofensiva; si es con goles, mejor.

P. ¿Ve la portería muy grande?

R. La confianza da goles. Eso y haber jugado de delantero… Soy un lateral con alma de delantero. Me siento importante porque aunque juegue de defensa puedo estar en el área rival y cambiar un partido como ante el Inter.

P. ¿Y en defensa?

R. Siempre se puede mejorar. Las cosas dependen sobre todo de cómo estoy situado yo.

P. ¿Qué piensa cuando tras una subida les hacen una contra?

R. Que tengo que correr 50 metros para volver a mi sitio. Pero no pienso cuando subo que tendré que bajar. Cuando tienes el balón, lo importante es no perderlo y acabar la jugada. Siempre pienso en que se puede marcar.

P. Este Dortmund ya puso en muchos apuros al Barça en la ida (0-0) y el Barça no está fino.

R. Tenemos un grupo muy bueno que piensa que puede hacer grandes cosas, algo bonito. Tengo mucha ilusión por medirme contra los mejores.

