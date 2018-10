Achraf: “Elegí el Dortmund por su fútbol ofensivo”

Achraf Hakimi, (Madrid, 22 años) dejó el Real Madrid este verano para jugar cedido durante dos temporadas en el Borussia Dortmund. Atraído por la propuesta futbolística de Favre y por la importancia que el fútbol alemán concede a los laterales ofensivos, su inicio de curso le ha concedido la titularidad por delante del polaco Pisczcek, toda una institución en el club al que ha desbancado de la titulariad en la Bundesliga, donde suma cuatro partidos completos, dos asistencias y un gol. Tímido en la conversación y muy educado, Arra, como le llaman sus más íntimos, atiende al teléfono a EL PAIS mientras hace algunas compras. “Me hago entender en inglés”, explica.

Pregunta. ¿Por qué el Dortmund?

Respuesta. Porque de las ofertas que tenía para un jugador joven como yo era la mejor opción. Me iban a dar las oportunidades que necesitaba dentro de un equipo que juega de una manera que me convenía. Sabía que el Dortmund siempre intenta llevar la iniciativa en el juego. En Alemania, los laterales atacan mucho. También me iba a permitir mejorar algunas facetas de mi fútbol como la defensa. Estoy aprendiendo.

P. Carvajal pasó por el Leverkusen y fue clave en su progresión. ¿Le pidió consejo?

R. Alguno le pedí, me habló muy bien de Alemania y de su fútbol. Los equipos son competitivos, esta temporada no hay una superioridad clara del Bayern, nuestra o del Schalke para ganar los partidos con facilidad. Me gusta cómo se vive el fútbol aquí, con los estadios llenos, yo ya jugué en el Iduna Park con el Madrid y el ambiente es impresionante. La afición siempre está ahí, animando y presionando mucho al contrario.

A Jadon Sancho le encanta regatear, tiene un dribbling muy bueno, yo lo sufro en los entrenamientos"

P. ¿Cómo va su adaptación al país?

R. Al principio te cuesta, es una cultura distinta y el alemán es un idioma complicado. Estoy dando clases, por lo menos para defenderme en la parte futbolística. También se echa de menos la comida de la madre, eso siempre. Aún no he ido a ningún restaurante de comida marroquí, pero me han dicho que hay unos cuantos que están bien.

P. ¿Habló con Favre antes de fichar?

Resus ha vuelto a su nivel, está muy rápido. El míster le pone de extremo o de mediapunta y donde juega hace daño"

R. Sí, en parte vine aquí por él. Me sorprendió su idea, le gusta tener el balón, practicamos un juego ofensivo en el que se necesitan laterales que suban y bajen para ese fútbol de ida y vuelta que se juega aquí. Me insistió que debía mejorar en la parte defensiva .

P. Le está peleando el puesto al polaco Pisczek, que aquí es una institución.

Ya tenía en mente salir del Madrid, pero la llegada de Odriozola fue un plus para ello"

R. Es un lateral veterano, con muchas tablas, me gustaba mucho cuando le veía jugar. Trato de aprender cosas de él todos los días.

P. Usted,a veces, comparte la banda con Jadon Sancho, la sensación de esta Bundesliga.

R. Nos entendemos bien, es joven y le encanta regatear y lo hace genial, es muy rápido en el uno contra uno. Yo, a veces, lo sufro en los entrenamientos, es complicado de parar porque su dribbling es muy bueno, prefiero disfrutarlo como compañero.

P. El impacto de Alcácer está siendo brutal

R. Por cómo se ha adaptado nos está ayudando mucho, es lo mejor que nos ha podido pasar. Me sorprendió su rápida adaptación, pero sobre todo como persona.

P. Son más un equipo de colgar balones o de jugar por abajo cuando llegan al área.

R. Depende de las situaciones, a veces preferimos jugar por abajo y rápido, pero si hay un centro de cabeza claro….

P. Marco Reus ha vuelto a su nivel.

R. Sí, tuvo problemas con las lesiones, pero está muy rápido. El míster le pone de extremo o de mediapunta, donde juega hace daño, o dribla, o pasa o marca. Gotze también está volviendo a ser el que era, como en cualquier club, estamos encantados de tener bien a los grandes jugadores.

P. La llegada de Witsel les ha hecho más sólidos.

R. Es un jugador muy posicional, nos da mucho en ese aspecto, está en todas las ayudas defensivas. Nos da el equilibro que necesitamos cuando los partidos se ponen de ida y vuelta.

P. ¿Qué partido espera con el Atlético?

R. Será un encuentro para disfrutarlo y bonito de jugar, ellos se han reforzado muy bien con Lemar, Rodrigo, Kalinic, Gelson… Ya sabemos que al Atlético le gusta esperar y nosotros somos más de dominar. Tendremos que estar atentos, porque ellos no suelen perdonar los errores. No se lo vamos a poner fácil.

P. Usted fue un jugador muy ligado a Zidane, ¿qué aprendió de él?

R. Que hay que trabajar siempre porque todo llega y que cuando te dan la oportunidad hay que disfrutarla y aprovecharla sin presión.

P. También le entrenó Guti, que ha sonado como posible reemplazo de Lopetegui.

R. Con Guti coincidí poco, pero me insistía mucho en que no descuidara la parte defensiva.

P. ¿La llegada de Odriozola le empujó a salir del Madrid?

R. Ya tenía en mente antes la posibilidad de salir, pero ese fue el plus que me dijo que tenía que salir fuera. Para volver al Madrid sé que primero tengo que hacerlo bien en el Dortmund y estoy muy centrado en ayudar a este club