“Lo de Roberto es de otro planeta”

En medio de la euforia, con la Caja Mágica a sus pies, Rafa Nadal, bañado en confeti, decidió refrescar su gaznate con el champán de los ganadores. Lo hizo, eso sí, utilizando la recién adquirida ensaladera, la sexta de España, como recipiente. Bebió él y bebieron todos los demás miembros del equipo, como si se tratase de una especie de bautismo de gloria. No en vano, cada uno de uno de ellos se ganó el derecho al sorbo, pues la española ha sido la única selección que ha utilizado a sus cinco tenistas durante algún tramo del torneo.

“Ha sido una semana que, sinceramente, ninguno de nosotros olvidaremos”, comentó Nadal, sentado en el centro de mesa de conferencias, con el gesto cansado de quien ha disputado ocho partidos en siete días, más que ningún otro tenista. “El equipo canadiense es increíble, estuvieron genial y probablemente van a ser casi invencibles en los próximos años”, reconoció el balear, que tras este piropo al subcampeón, derivó, igual que todos los demás miembros del equipo, sus caricias a Roberto Bautista, transformado en héroe dentro y fuera del vestuario tras reaparecer en la pista después del fallecimiento de su padre el jueves. “Lo que ha hecho está fuera de este planeta”, señaló el número uno. “Es una de las cosas más increíbles que he visto en un deportista”, se sumó Sergi Bruguera, que con su primer título como capitán tras hacerse cargo del equipo en octubre de 2017, se incorpora a la lista de técnicos ganador en la se encuentran Javier Duarte, Josep Perlas, Juan Avendaño y Jordi Vilaró (2000); Jordi Arrese, Josep Perlas (2004); Emilio Sánchez Vicario (2008); Alberto Costa (2009 y 2011). “La verdad es que nos he visto fuera en muchas ocasiones, no lo voy a negar. Pero tener a Rafa en tu equipo es lo mejor que le puede pasar a cualquier capitán, y he tenido la suerte de tenerlo yo”, aseguró un Bruguera entregado al líder de su equipo.

No fue el único. “Rafa es un superhéroe”, se confesó Feliciano López. “Es capaz de hacer cosas que nosotros no podemos hacer, además de ser una gran persona y un extraordinario tenista. Me resulta muy difícil hablar de un amigo como él”, respondió con guasa el toledano. “Rafa jugando los individuales y los dobles ha sido nuestro MVP esta semana”, añadió un Feliciano que dejó su lugar a Bautista en el primer encuentro ante Felix Auger-Aliassime. “El sábado cogí el coche en Castellón para venir aquí y lo último que tenía en la cabeza era jugar. Me vine para apoyar al equipo y ser un miembro más. Pero una vez pasamos a la final mi cabeza ya estaba con ganas de jugar”, reconoció el castellonense, que el jueves por la noche despidió a su padre. “Tuve la suerte de vivir sus últimos minutos de vida y de poder despedirme de él. Mi padre me hubiese dado un tirón de orejas si me hubiese quedado en casa. Después de un momento malo lo que hay que hacer es dar un paso adelante, afrontar las cosas como son, y es lo que he intentado hacer después de muchas desgracias que me ha tocado vivir en estos últimos años”, reconoció Bautista, con un reflexión tan cruda como honorable.

Tras un año en el que ha ganado cuatro títulos (Roland Garros y el US Open como Grand Slams, y los Masters 1000 de Roma y Montreal), la consecución de la quinta Copa Davis puso, para Nadal, un broche casi perfecto. “Más allá de añadir algo más a mi carrera, nosotros vivimos del día a día, y haber podido disfrutar esta semana en casa es una experiencia inolvidable”, señaló Rafa, que envió, eso sí, un mensaje claro y nítido para navegantes. “Llevamos unos años sin ganar y es una realidad, que de aquí ninguno de nosotros somos Canadá [en referencia a la juventud de Auger-Alliasime, 19 años; y Shapovalov, 20]. Somos gente con una edad avanzada para lo que es un tenista y necesitamos relevo, y la realidad es que hay una o dos generaciones que hemos perdido. Ahora hemos tenido la oportunidad de ganar pero confiemos en los jóvenes que vienen, porque a nosotros se nos acaba la vida deportiva, y el tenis español tiene que sacar jugadores para seguir siguiendo siendo competitivos”, analizó.

No fue la única reflexión a largo plazo que hizo el balear. Culminada la primera edición de esta revolucionaria Copa Davis, quiso dejar clara cuál es su postura al respecto del cambio. “Hay cosas muy buenas y otras que se pueden mejorar, pero es verdad que con nuestro calendario es difícil de arañar días”, indicó. “Es un formato muy emocionante en el que todas las eliminatorias son luchadas y no hay momentos para la relajación”, continuó. “El mundo de tenis necesita una Copa del Mundo como esta, unir a los mejores jugadores del mundo en diez días en un lugar. Le veo futuro, aunque hay un problema que son los horarios. Esto es lo único pendiente e importante. No sé cuál es la solución, porque es difícil encontrar más de tres estadios cubiertos en un lugar del mundo, pero hay que arañar algún día mas porque haría la competición prácticamente perfecta”, culminó.

