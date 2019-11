Zidane: “Hacemos mucho ruido con Gareth; es demasiado ya”

Muy sonriente en la sesión de trabajo de este viernes, Gareth Bale está de nuevo disponible para el Real Madrid después de casi 50 días de ruido, dolencias en el sóleo y dos partidos con Gales. También ha estado de vuelta sobre la mesa de Zinedine Zidane, algo menos sonriente, de donde no ha llegado a salir en ningún momento. Tampoco este viernes, en la previa del partido de este sábado contra la Real Sociedad en el Bernabéu (21.00, Movistar LaLiga), cuando el técnico francés ha querido separar el ruido del fútbol: "Considero que hacemos muchas cosas, mucho ruido con el tema de Gareth, y al final lo más importantes, tanto yo como entrenador y él como jugador, es solo concentrarnos en el fútbol. Creo que es al final una cosa que es demasiado ya. Es un jugador que ha dado mucho al club y voy a mirar solo lo deportivo; no lo que se dice fuera. Hay mucho comentario y yo no estoy aquí para eso. No me interesa. Sé que interesa a mucha gente, pero a mí no", ha dicho después de la primera pregunta sobre el galés.

A la segunda, probó un frenó más explícito: "Si hay más no voy a contestar. Voy a decir siempre lo mismo; entonces mejor no preguntar. Gareth es uno de nuestro equipo, nada más. No hay que mirar más allá. Voy a estar siempre con los jugadores", ha explicado. Y ha dejado una pincelada de cómo se sentía también el futbolista: "Él quiere jugar y a él no le gusta que hablemos de él así. Él piensa que es demasiado. Ahora está aquí, quiere jugar, quiere estar con nosotros jugando y es lo que vamos a hacer. Tenemos muchos partidos, importantes además. Y él va a estar enganchado", ha dicho.

Pese a los intentos de Zidane, el interés por Bale no desapareció en toda su comparecencia, así que también dio pie a que contara que se encuentra bien, ya "disponible", después de los dos partidos que ha jugado con su selección, 58 minutos contra Azerbaiyán el pasado sábado y casi los 90 contra Hungría el martes. Y cree que volverá a ser decisivo: "Es un jugador importante. Siempre lo ha demostrado. Si él está bien, que no le pasa algo, es un jugador muy muy importante. Lo ha demostrado y lo va a demostrar. Luego cuando le pasa algo, cuando está lesionado cada uno es diferente. Cuando él está bien y ahora está bien, voy a contar con él", ha asegurado.

Gareth Bale jugó su último partido con el Real Madrid el pasado 5 de octubre contra el Granada en el Santiago Bernabéu (4-2). Después, viajó con su selección para disputar dos partidos clasificatorios para la Eurocopa 2020, y se lesionó en el segundo de ellos, contra Croacia (perdieron 2-1), el 13 de octubre. Desde entonces y hasta este jueves, no había completado ni un entrenamiento con su club. Solo comenzó a ejercitarse con normalidad al incorporarse a la convocatoria de Gales en este último parón recién concluido. Ahora vuelve a estar listo también para el Madrid.

