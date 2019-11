El Tottenham despide a Pochettino

La noticia de que el Tottenham había preguntado por Julian Nagelsmann, el técnico alemán del Leipzig, anunció la decisión ejecutiva más dramática de la temporada en el fútbol inglés. La primera respuesta de Nagelsmann, a quien ofrecieron hacerse cargo del equipo inmediatamente, fue que todavía tenía cosas que hacer en la Bundesliga. Pero la maquinaria no se detuvo. Este martes el presidente del club londinense anunció la destitución de Mauricio Pochettino. El Daily Telegraph informa de una indemnización de 15 millones de libras. Parece poco a la luz de los resultados de un entrenador que hizo que el Tottenham compitiera al mismo nivel que el Liverpool y el City con un tercio de su presupuesto, elevándolo a la última final de la Champions sin más consecuencias que un abrupto desplome.

Hay equipos de fútbol aparentemente espléndidos que no valen para casi nada. No hay erosión más ácida que la desafección. Ocurre cuando los jugadores no ven un horizonte que les entusiasme, y comienzan a buscar una salida. En el verano de 2018 lo raro en el vestuario del Tottenham era encontrar un futbolista que estuviera convencido de querer seguir en el club. Los pocos que no tenían dudas eran, como Dele Alli, jóvenes con salarios fuera de mercado, demasiado acomodados en el negocio y sin ambición de prosperar. Hasta Harry Kane, la bandera, esperaba una oferta que lo liberase de un proyecto condenado a convertirse durante algunos años en un mero aspirante al cuarto puesto de la Premier. Empeñada en financiar un estadio que costó poco menos de 900 millones de euros, la institución deportiva con más solera del norte de Londres apenas podía mantener una plantilla con nivel de Champions.

Mauricio Pochettino tuvo que trabajar muy duro para devolver a sus jugadores a la faena. Debió entusiasmarlos contra la evidencia. La promesa fue simple. Si conseguían redondear una buena temporada encontrarían el modo de fichar por clubes con más aspiraciones. A esa ilusión se agarraron hombres como Kane, Trippier o Eriksen, para volver a competir con la energía necesaria. El resultado superó todas las expectativas. El pasado mayo el Tottenham acabó la Premier en cuarta posición, clasificado para la Champions tras un final de temporada festivo. El gol de Lucas Moura en el último minuto de la semifinal contra el Ajax en el Johan Cruyff Arena (2-3) fue la culminación de una obra agónica. El último grito de rebeldía de un grupo condenado al declive. La fatídica final contra el Liverpool en Madrid reveló la realidad bajo la superficie brillante.

Después de dos años sin hacer fichajes el Tottenham necesitaba reformar su plantilla en profundidad. El equipo, aparentemente plagado de excelentes futbolistas, se había instalado en un ecosistema tóxico. Oscilaba entre la indulgencia de unos y la frustración de otros. Entre la distracción de Dele Alli, más preocupado por los videojuegos que por la pelota, y la desesperación de Kane porque no se veía rodeado de gente con la misma voracidad que él.

Si las salidas de Trippier, Llorente, Janssen y N’Koudou; y las entradas de Ndombelé, Sessegnon y Lo Celso, con un balance de gastos de unos 70 millones de euros, apenas modificaron la estructura de la plantilla, mucho menos evidente fue el cambio en el plano anímico. Eriksen se encontró evidentemente a disgusto. Kane parecía psíquicamente agotado. Las malas noticias se acumulaban cuando la poca autoridad que le restaba a Mauricio Pochettino acabó por resquebrajarse cuando uno de los líderes morales más importantes, el capitán Hugo Lloris, se fracturó el brazo izquierdo hace un mes. Lloris era el hombre de confianza del entrenador. Su repentina ausencia precipitó los acontecimientos.

El Tottenham se ha hundido al puesto 14 de la tabla después de sumar 12 puntos en 14 jornadas de Premier, a 20 del líder Liverpool. El descenso parecía una amenaza nítida. Si había una solución, Pochettino no debía verla con claridad. El presidente Daniel Levy ha dicho este martes que para eso están los ejecutivos: “Para tomar las decisiones difíciles”. Su amistad con el técnico argentino no fue un impedimento. Ahora su tarea es más compleja todavía. Levy deberá encontrar alguien que convenza a los futbolistas de repetir otra hazaña mental por segundo año consecutivo.

