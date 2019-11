James Rodríguez se lesiona con Colombia y no jugará ante Perú

James Rodríguez se lesionó este jueves en un entrenamiento con su selección, un día antes del amistoso que Colombia disputará ante Perú en Estados Unidos, informó la Federación Colombiana de Fútbol (FCF). "En un movimiento accidental" el jugador del Real Madrid sufrió "una molestia" en la rodilla izquierda por lo que "queda descartado para el partido ante Perú", indicó la FCF en un comunicado. "El jugador fue evaluado por el cuerpo médico y su primer diagnóstico se presenta reservado", agregó.

Rodríguez, cuya titularidad no estaba confirmada para el encuentro ante los incas, será sometido a un estudio "en las próximas horas" para confirmar su diagnóstico, que será compartido con su club. El entrenador de la Tricolor, el portugués Carlos Queiroz, había dicho que el 10 estaba disponible para jugar aunque no había confirmado que fuera a ser titular. James disputó sus últimos minutos el pasado 22 de octubre con el Madrid en Estambul, en el partido de Champions contra el Galatasaray. Después, una combinación de dolencias, de las que el club blanco no ha dado detalles, y un viaje a Colombia a conocer a su hijo recién nacido, le han mantenido alejado de las sesiones de trabajo habituales del club. Pese a eso, el futbolista viajó a la concentración de su selección, donde sí ha trabajado con normalidad.

La convocatoria de James abrió una polémica porque el técnico del club español, Zinedine Zidane, aseguró la semana pasada que el colombiano no estaba lesionado pero tampoco disponible para jugar contra el Eibar el fin de semana anterior. "No están disponibles, lesionados no. Están en el campo pero no disponibles para jugar. Van a ir con la selección y no quiero hacer nada porque tienen que ir. En seis días verán si están preparados para jugar o no", dijo Zidane al referirse también a la situación del galés Gareth Bale.

Se esperaba que el partido con Perú fuera el regreso de James, que no juega con Colombia desde el pasado 28 de junio en el estadio Arena Corinthians, donde la selección andina cayó por penaltis con Chile en los cuartos de final de la Copa América.

