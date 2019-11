La importancia de que juege Busquets

El Barcelona acumula tres derrotas en LaLiga, las mismas que en la campaña pasada. En los tres encuentros (Athletic, Granada y Levante), Busquets no saltó al campo desde el inicio. Ayer, ante el Celta, el pivote de Badia comenzó el duelo en el banquillo. Reemplazó a Semedo en la primera parte y el Barça volvió a ganar después de la derrota ante el Levante (3-1) y el empate frente al Slavia (0-0). “No hemos podido tener el balón al principio y eso les ha dado confianza. Luego, hemos mejorado, ha sido un poco todo. Hemos estado más cómodos”, explicó el mediocentro. “¿La presencia de Busquets le dio más continuidad en el juego?”, le cuestionaron a Ernesto Valverde. “Quizá sí. En el primer tiempo nos ha costado mucho, ellos han empezado con una presión muy alta. Nos ha faltado continuidad en el juego, todo era demasiado pastoso, no llegábamos con claridad arriba, ellos lo han hecho bien pero nuestro ritmo debía ser muy alto, no estoy muy contento con la primera mitad”, analizó el Txingurri.

“En el segundo tiempo”, continuó Valverde; “hemos estado mejor y llegábamos con más claridad. No lo achaco tanto a una cuestión táctica sino a que el ritmo de juego no fue tan alto”. “Sergio es un jugador muy importante para el equipo, pero tenemos varios jugadores. Creo hizo un gran partido y me alegro mucho por su gol”, celebró Ter Stegen. El día que superó a Migueli y se convirtió en el quinto jugador con más partidos en la historia del Barcelona (550), por detrás de Xavi (767), Messi (698), Iniesta (674) y Puyol (593), Busquets cantó la 14 diana de su carrera. “Hacía mucho que no marcaba, aunque es algo anecdótico. Lo importante era la victoria del equipo. Veníamos de pinchar en LaLiga y en la Champions y era importante para seguir líderes e irnos al parón con tranquilidad”, añadió Busquets.

“Cuando vienes de una situación irregular quieres cambiarla cuanto antes. Ahora, aprovecharemos para descansar, sabiendo que tras la jornada de selecciones vienen duelos en los que nos jugamos mucho”, aseguró Valverde. Y, segundo capitán como es, cerró Busquets: “Sabemos dónde estamos y que, si no ganamos, se crean dudas, sobre todo cuando no jugamos de la mejor manera. Es normal que haya presión, este es el mejor equipo del mundo”.

