Nadal abandona en París-Bercy por una lesión abdominal

Mientras París-Bercy demandaba con ganas una final entre Rafael Nadal y Novak Djokovic, el serbio cumplía en su cruce con Grigor Dimitrov (7-6 y 6-4) y el español, número uno a partir del próximo lunes, decidía no saltar a la pista porque en la sesión de entrenamiento previa a la semifinal contra el joven Denis Shapovalov sufrió un percance físico. En concreto, una dolencia en la zona abdominal.

De esta forma, el canadiense, de 20 años, se medirá este domingo (15.00, #Vamos) por el título a Djokovic, que resolvió un durísimo pulso con el búlgaro Dimitrov y aspira a su quinto trofeo de la temporada. Se trata de la sexta final que disputará Nole en Bercy, con un recuento de cuatro victorias (2009, 2013, 2014, 2015) y una sola derrota, el curso pasado frente al ruso Karen Khachanov.

El incidente obliga a parar a Nadal, teniendo en cuenta lo que se avecina. Del 10 al 17 de este mes debe jugar la Copa de Maestros y a continuación la Copa Davis en Madrid. El de Manacor, de 33 años, no ha logrado nunca el título de Bercy, torneo que se le niega una y otra vez. En siete ocasiones no ha podido competir, debido a diferentes percances físicos, y también tuvo que abandonar dos veces, en 2008 y 2017.

“En el último saque de mi calentamiento de esta mañana he sentido algo en los abdominales”, transmitió el campeón de 19 grandes. “Alguna pequeña fibra ha saltado, la sensación es que me he roto algo. Habrá que esperar 48 horas para hacer un test real y ver cómo van las cosas”, explicó ante los periodistas. “Ahora volveré a casa para hacer las pruebas y habrá que esperar unos días para ver qué tengo. No creo que sea grave, según los médicos…”, amplió.

El año pasado, Nadal tuvo precisamente que detenerse en este mismo escenario debido a otra lesión abdominal. Entonces no pudo jugar contra Fernando Verdasco, perdió el número uno y luego no pudo asistir al Masters de Londres. Ahora, la pugna con Djokovic por cerrar el curso en lo más alto del ranking se estrecha, y el serbio quedaría a 640 puntos si alza el trofeo en Bercy.

“De momento debo recuperarme y en función de eso, se verá el calendario. Esperamos que pueda estar en Londres, es el objetivo, pero no puedo garantizar nada por lo que ha ocurrido”, indicó.

En los tres compromisos previos, en los que había ido ganando ritmo y aclimatación a un contexto (techo-dura) que no termina de agradarle, Nadal había vencido con oficio a Adrian Mannarino (7-5 y 6-4), Stan Wawrinka (doble 6-4) y Jo-Wilfred Tsonga (7-6 y 6-1). El parón, por tanto, condiciona el presente inmediato del mallorquín, que tendrá que modificar su plan de entrenamientos y recuperarse a contrarreloj. En el caso de que no pudiera asistir a la cita maestra, su sustituto sería Roberto Bautista.

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.