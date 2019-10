Nadal tiene, por fin, el broche deseado

Mientras Nadal se estrenaba con una trabajada victoria contra Mannarino, el tenis español lamentaba la derrota de Roberto Bautista, que cayó en un apurado pulso con el australiano Alex de Miñaur (doble 7-6, en 2h 19m) y se despidió así de la Copa de Maestros. El castellonense, número 10 del mundo, aspiraba a clasificarse por primera vez, pero sus opciones se esfumaron de forma matemática y ahora tan solo podría acceder como suplente.



Lejos de allí, la Gran Vía de Bilbao deparaba una curiosa escena en la que Garbiñe Muguruza, vestida de blanco y con una faja, ejercía de pelotari en el marco de un acto comercial. La campeona de Roland Garros (2016) y Wimbledon (2017) se midió a dos jóvenes integrados en el programa de Deporte Escolar de la Diputación de Bizkaia con el objetivo de impulsar el deporte vasco. Cabe recordar que Garbiñe tiene un estrecho lazo con Euskadi, dado que su padre es de Azkoitia y su madre residió durante un tiempo en Vitoria.

"Nunca había jugado y me lo he pasado muy bien. La pelota mano es realmente dura, muy dura", afirmó Muguruza, de 26 años y 36 de la WTA. "Mi padre siempre me dice: tienes que ir a Euskadi, tienes que ir a Euskadi... y cuando puedo vengo. He estado muchas veces en Eibar [cercana a Azkoitia] y en San Sebastián, y esta es mi segunda vez en Bilbao".



Antes, la tenista visitó el Museo Guggenheim y por la noche se desplazó al estadio de San Mamés. Allí pudo disfrutar del triunfo del Athletic contra el Espanyol (3-0). Hace cuatro años, Muguruza hizo el saque de honor en el estadio de Anoeta, en San Sebastián, antes de un Real Sociedad-Eibar.