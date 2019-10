Real Madrid - Leganés en directo, LaLiga Santander en vivo

Gorka R. Pérez

Como comentaba anteriormente, quien no saltará esta noche al cesped del Santiago Bernabéu es Gareth Bale, que ha centrado la actualidad de su equipo esta semana por unas declaraciones que realizó en una entrevista para The Telegraph en las que aseguraba no estar igual de ilusionado ahora por el fútbol que cuando tenía 18 años. En este artículo se repasan sus palabras y se ofrece el contexto necesario para entender a un futbolista atípico que sigue comportándose de una manera totalmente atípica para una estrella de su calibre. El mundo único de Bale, por David Álvarez y un servidor. http://cort.as/-UJgs