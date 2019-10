“Los que busquen culpables no se llevarán bien conmigo”

Simeone da instrucciones a Koke durante el Atlético-Valencia. En vídeo, declaraciones de Simeone. PIERRE-PHILIPPE MARCOU (Afp) | atlas

Otro empate en el Metropolitano, el cuarto en casa en lo que va de curso (Celta, Juventus, Real Madrid y Valencia), sumado a la irregularidad del equipo en este arranque de la temporada anuncian tiempos de división en el Atlético, no se sabe si interna o externa. Los silbidos hacia el equipo, a emblemas como Koke o Diego Costa, o contra el propio Simeone han emergido en estos primeros pasos de la campaña rojiblanca. En la diana principal está el entrenador, que lanzó una advertencia con media sonrisa en la sala de prensa. Fue uno de esos mensajes que se reducen al conmigo o contra mí. “Estamos en un momento muy bueno para trabajar y mirar quiénes se suman a este trabajo y quiénes se ponen en otro lado a buscar culpables. Los que buscan trabajar se van a llevar bien conmigo. Los que buscan culpables, seguramente no. Me encanta este momento”.

Nunca se había manifestado Simeone en esos términos de escisión que no se adivina si fueron dirigidos a los comentarios de vestuario, a la prensa o ambos. Pocas veces ha transmitido el Cholo una sensación tras cristalina de ser permeable a las posibles críticas en los corrillos de la caseta, de la prensa y al descontento con el juego del equipo que crece en la grada en la temporada que más veces ha reclamado tiempo y tranquilidad para reconstruir al grupo. Es momento de mensajes reivindicativos del entrenador y también de escuchar al estadio, que runrunea, silba o muestra indiferencia y desidia cuando algunos sectores empezaron a desfilar tras el golazo de Parejo. Síntomas inequívocos de que algo no funciona, de que el equipo es capaz de desplomarse hasta ser pasado por encima por el Valencia tras un primer tiempo decente.

“Somos un equipo nuevo, que tenemos que acostumbrarnos a generar trabajo y constancia en los partidos. Todavía no tenemos equilibrio para manejar los momentos del partido, sobre todo cuando toca sufrir y tienes que tener tranquilidad. Lo vamos a hacer, estamos convencidos de que tenemos futbolistas capacitados para hacerlo”, argumentó Simeone para explicar las dos caras tan opuestas que mostró su equipo. “El que haya pensado que esta temporada iba ser simple es problema del que lo haya pensado. Yo sabía que teníamos mucho trabajo por delante”, recalcó Simeone. “En el segundo tiempo entendí que con Lemar y Lodi íbamos a tener mejor ataque en la izquierda. Y atacamos mejor en el primer tiempo con Hermoso y Saúl que parecía una pareja más defensiva”.

El partido dejó también la lesión de João Félix, que le deja prácticamente descartado para el partido de Champions del martes ante el Bayer Leverkusen. El parte médico anunció una fuerte torsión en el tobillo derecho del portugués. “No me parecía tanto en el primer momento, pero enseguida el árbitro vino a decirme que se había doblado el tobillo, una torsión importante”, confirmó El Cholo.

