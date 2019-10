Parejo congela a Simeone

Las sensaciones que dejó el Atlético antes del parón de selecciones permanecen. Un equipo discontinuo, al que no le da con 45 minutos decentes para ganar. Si en el primer tiempo tuvo un punto de ambición, en el segundo le afloraron todos los males. Pecó de conservadurismo y le faltaron precisión en sus centrocampistas y piernas en sus delanteros para contragolpear. Cedió el control del partido al Valencia mirando al marcador y se ahogó en su propio campo. Cedió el equipo de Simeone un empate muy buscado por el Valencia que le aleja de la cabeza en una de las peores segundas partes que se le recuerdan. El debate sobre el estilo está encima de la mesa, si la hinchada rojiblanca solo quiere pizza "-que no nos confundan. A nosotros nos gusta la pizza. Si te gusta la pizza, come pizza. No comas otra cosa”­­, dijo Simeone sobre su estilo de juego-, o solo esa modalidad tan básica. Parejo congeló la pizza y al Metropolitano con una falta magistral. Tres partidos sin ganar y una victoria en seis partidos dibujan una crisis de juego y resultados amenazante.

Bajó esa lupa por el páramo ofensivo, el Atlético se desmelenó a su manera. Le metió una carga de ambición para jugar en campo contrario. Con Koke y Thomas al mando en el medio, la línea trasera al frente, alejada de Oblak, acorde con esa intención de aplastamiento por empuje, y Saúl y João Félix caídos a las bandas. Arriba, la doble punta, Costa-Morata, puesta en el foco por su entrenador como remedio a la sequía goleadora del equipo, para tratar de martillear. Fue curioso que por primera vez en la temporada Simeone no modificara las posiciones de sus centrocampistas a los 20 minutos. Ni cambió de perfil a los de los costados, ni rompió la pareja Koke-Thomas. Enfrente, Celades dispuso un equipo forrado en el medio con Kondogbia, Coquelin y Parejo. Ferran y Cheryshev para el agujereo por los costados y Maxi Gómez como delantero barrena. De saque el Valencia pretendió meterle el diente al Atlético por la banda izquierda, con Mario Hermoso, la sorpresa de la alienación de Simeone, que dejó a Lodi en el banco. Si Arias está apretando a Trippier, ahora mismo, Hermoso parece tener más opciones de jugar como lateral que como central. Ahí tiene la batalla muy perdida con Giménez, Felipe y Savic. Ferran Torres le entregó su carta de presentación a Hermoso con un caño en la primera pelota que tocó.

ATM 1 - 1 VAL Atlético Oblak, Giménez, Santiago Arias, Felipe Monteiro, Mario Hermoso (Renan Augusto , min. 53), Saúl, Koke, Thomas (Lemar, min. 53), João Félix (, min. 79), Diego Costa y Morata (Marcos Llorente, min. 67). Valencia Cillessen, Jaume Costa, Garay, Gabriel Paulista, Wass, Ferrán Torres (Carlos Soler, min. 70), Kondogbia (Gameiro, min. 64), Coquelin, Parejo, Cheryshev (Lee Kang-In, min. 76) y Maxi Gómez. Goles 1-0 min. 35: Diego Costa (p). 1-1 min. 81: Parejo . Árbitro Adrián Cordero Vega Thomas (min. 28), João Félix (min. 43) y Cheryshev (min. 38). Thomas (min. 28), João Félix (min. 43) y Cheryshev (min. 38). Lee Kang-In (min. 90). Lee Kang-In (min. 90). Estadio: Wanda Metropolitano

La debilidad que intuyó el Valencia por ese flanco acabó engullida por los empujones rojiblancos. Con más intención que juego fluido, el Atlético se adueñó del partido. Un centro de Arias, una dejada de Costa con el pecho y un toque fino de Saúl con la derecha raspó el poste izquierdo de Cillessen. En la frontal del área, João Félix y Koke le fabricaron una ocasión a Morata que este quiso resolver con una inocente cuchara. Costa también rozó el gol tras controlar con el pecho un rebote a disparo de João Félix. Las oleadas del Atlético permitieron observar virtudes y defectos del ataque.

Tiene razón Simeone cuando dice que les falta buen pie en los últimos metros. Ahí, Costa encabeza la lista. Igual falla pases claros que se enreda cuando Morata le deja un disparo franco en el área. También se percibió el sufrimiento de Koke jugando por dentro y recibiendo de espaldas en la mediapunta. Preocupante también fue que João Félix hiciera más faltas que regates. Estuvo tímido en un par de acciones de uno contra uno en el lateral del área. Ahí, donde tiene repertorio para romper, se limitó a sacarse la pelota de encima con dos centros aéreos que se encontraron con otra realidad. Ni Costa ni Morata se impusieron en el juego por arriba en el área. De uno de la cascada de centros que tiró el Atlético, llegaron las manos de Cheryshev decretadas por el VAR. Costa, necesitado de autoestima goleadora, engañó a Cillessen. El tanto llegó a la media hora de juego, cuando ya empezaba a languidecer la descarga rojiblanca y el Valencia se rehacía con las malas entregas de Thomas, que tuvo uno de esos días donde los errores en el pase le impiden alcanzar la regularidad a la que aspira.

El desinfle local que se anunció en el tramo final del primer acto se agudizó en el segundo. El Valencia salió mandón y el Atlético se encogió para jugar al 1-0 y enfundarse la histórica piel de equipo contragolpeador que demanda Simeone. Sucedió que las contras no llegaban. Parejo dibujó otro partido para su equipo. Afiló sus pases y en uno de ellos puso a Maxi Gómez hombro con hombro con Giménez, que se confió y terminó vencido. El centro atrás del uruguayo lo estampó Cheryshev en el larguero con toda la portería para él. Ahí ya operó Simeone. Quitó a Thomas y a Hermoso y le dio entrada a Lemar y a Lodi, intrascendente ambos con su equipo metido en campo contrario. El desplome rojiblanco y las ganas de cerrar el partido de Simeone le delataron cuando quitó a Morata por Llorente. Koke pasó a la banda y el exmadridista y Saúl fueron al medio. El tiro de gracia lo dio Parejo con una falta prodigiosa. Una rosca milimétrica que hizo justicia al intento del Valencia por empatar y castigó el paso atrás de Simeone. La lesión de João Félix encomendó a los locales a una defensa del empate en los últimos minutos que solo rebajó la expulsión de Kang in Li. Pero para entonces, la pizza a estaba en el congelador.

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.