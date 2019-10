Valverde: “Espero que el clásico se juegue antes de que acabe la primera vuelta”

Ernesto Valverde y José Luis Mendilibar son amigos, aunque sobre el césped se tengan que atener al guion de sus respectivos equipos. Ambos coincidieron en el Sestao, a las órdenes de Jabo Irureta, y se entienden bien. Por eso, al acabar el partido de Ipurua, el técnico del Eibar reivindicó la figura, muchas veces cuestionada, de su colega barcelonista: “Te enfrentas a un gran equipo con un gran entrenador. No dudéis de él en ningún momento porque Valverde es el mejor técnico que puede tener el Barcelona”, subrayó.

Mendilibar no estaba apesadumbrado, ni molesto, ni enfadado con sus jugadores, sino rendido a la evidencia. Se tomaba la derrota con filosofía. “No nos han expulsado a nadie, no ha habido ningún lesionado. No está mal”, apuntó. “Ya hemos visto enseguida que iba a ser difícil. Ellos estaban muy motivados y salían muy bien con el balón y han seguido igual en la segunda parte y nosotros estábamos más cansados”, completó el preparador del Eibar.

Valverde también tuvo la sensación de que su equipo salió al campo mentalizado de que el Eibar no regalaría nada. “Cualquier equipo sabe lo que significa venir a Ipurua, por lo que te obliga el Eibar, por la presión que te hacen, y además tienes que defender las avalanchas de centros laterales”, dijo el Txingurri. “Siempre es importante ganar, sobre todo después del parón. Nos presionaron muy alto, entonces sabíamos que iba a ver espacio a la espalda de los centrales”, se sumó De Jong.

“En un campo en el que se sufre y lo hemos hecho bien”, insistió Valverde, al tiempo que reconoció que la firmeza del Barcelona en defensa, representada por Umtiti, había sido clave. “Ha hecho un gran partido, era una prueba difícil para cualquier central. Lo he pensado mucho porque Todibo hizo un partido anterior muy bueno, pero en este campo hacía falta un poco de experiencia ahí, por su facilidad para los centros laterales”.

El entrenador del Barcelona utilizó la sorna para referirse al aplazamiento del clásico frente al Real Madrid. “Espero que juguemos ese partido antes de que termine la primera vuelta. Está de moda no ponerse de acuerdo en temas políticos. A ver si, al menos, nos ponemos de acuerdo en asuntos deportivos”. Lenglet, que firmó en su planilla de estadísticas la primera asistencia de su carrera –un gran pase a Griezmann en el primer gol del Barça-, también hizo referencia al aplazamiento del clásico. “Yo hablo por mí, no por otra persona”, se arrancó, cuando le cuestionaron sobre la opinión del vestuario. “Con los problemas que hay en Barcelona es mejor desplazar el clásico a otra fecha. La libertad de expresión es muy buena, pero la violencia no me gusta. No puedo mojarme porque vivo en Barcelona desde hace poco tiempo”, completó el central francés.

El Barcelona mejora adecuadamente, según Valverde, y también desde la visión de Mendilibar: “Lo que no era normal es que un equipo así empezara en las primeras jornadas con dos derrotas”. El Barça sumó su quinta victoria consecutiva en LaLiga.

