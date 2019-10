LeBron James critica el apoyo de un dirigente de la NBA a los manifestantes de Hong Kong

LeBron James criticó este lunes las palabras del gerente general de los Rockets de Houston, Daryl Morey, que pidió la semana pasada a través de Twitter el apoyo para los manifestantes de Hong Kong en sus protestas contra China. “Lucha por la libertad, apoya a Hong Kong”, escribió el dirigente del equipo tejano.

"No quiero entrar en una disputa verbal con Daryl Morey. Pero creo que no sabía lo suficiente de la situación en cuestión, y habló. O estaba mal informado o no sabía suficiente del asunto", aseguró LeBron antes del partido de pretemporada que los Lakers disputaron en Los Ángeles contra los Warriors. Los Rockets, por su parte, han evitado manifestarse sobre estas palabras. El asunto abrió un conflicto entre China y la NBA y creó un debate en torno a la libertad de expresión.

James afirmó dijo que "muchas personas podrían haber sido perjudicadas no solo financieramente, sino también física, emocional y espiritualmente, así que hay que tener cuidado con lo que tuiteamos, decimos y hacemos", añadió. "Sí, tenemos libertad de expresión, pero también puede haber muchas cosas negativas que vienen con eso", aseguró.

LeBron puso como ejemplo de moderación al entrenador de los Warriors, Steve Kerr, quien dijo que no opinaba sobre la crisis porque "no conocía a fondo el asunto de China", postura similar a la tomada por el técnico de los Spurs, Gregg Popovich. A ambos, que este pasado verano entrenaron a la selección de Estados Unidos en el Mundial celebrado en China, el presidente Trump los criticó con dureza al considerar que para hablar "mal" de su país, siempre lo hacían, pero cuando les ha tocado opinar de China ante la falta de "libertad de expresión", no han sido capaces ni han tenido la valentía de hacerlo.

Las declaraciones de James generaron un rechazo en las redes sociales, lo que obligó al jugador de los Lakers a "aclarar" su posición en Twitter. "Creo que no se consideraron las consecuencias del tuit. No discuto el contenido. Otros pueden hablar de eso", publicó.

