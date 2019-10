Un dirigente de la NBA pide apoyo para Hong Kong y suscita un conflicto con China

“Lucha por la libertad, apoya a Hong Kong”. El tuit publicado el viernes por el director general de los Houston Rockets, Daryl Morey, ha suscitado un conflicto entre el Gobierno chino y la NBA. Representantes de la Liga estadounidense se apresuraron este lunes para intentar apaciguar la indignación de la Administración china por el mensaje de apoyo del directivo de los Rockets a los manifestantes de Hong Kong.

Las excusas se canalizaron sobre todo a través de James Harden y Russell Westbrook, las dos principales figuras del equipo texano, que se encuentra estos días en Tokio (Japón), donde disputará dos partidos de exhibición. Las reacciones en China, sede del reciente Mundial ganado por España y el mayor mercado para la NBA fuera de Estados Unidos, no se hicieron esperar. La cadena pública de la televisión china CCTV anunció que no retransmitirá los partidos de los Rockets y varios patrocinadores de este país amenazaron con romper sus contratos con la franquicia de la NBA.

“Nos disculpamos. Amamos a China. Nos gusta jugar allí”, afirmó Harden en una conferencia de prensa, junto a su nuevo compañero de equipo Russell Westbrook. La NBA explicó a través de un comunicado que el punto de vista de Morey “ofendió a muchos de nuestros amigos y aficionados en China, lo cual es lamentable”. El mensaje fue ampliado en Weibo, el twitter chino, asegurando: “La NBA está profundamente decepcionada por los comentarios inapropiados del líder de los Rockets”.

El propio Daryl Morey matizó: “No tenía la intención de ofender a los aficionados de los Rockets ni a mis amigos en China con mi tuit. Simplemente expresé un pensamiento, basado en una interpretación de una situación complicada, y he tenido muchas oportunidades desde este tuit para escuchar otros puntos de vista”. Añadió que sus tuits no representan “de ninguna manera” a su club, muy popular en China, ni a la NBA. La principal estrella del baloncesto chino, Yao Ming, pívot de 2,29 metros, jugó en la NBA precisamente con Houston Rockets desde 2002 hasta que se retiró en 2011, con solo 30 años pero muy castigado por las lesiones.

El propietario de los Brooklyn Nets, Joseph Tsai, un multimillonario taiwanés-canadiense, explicó en un mensaje por qué el tuit de Morey era intolerable para el gobierno de Beijing y los chinos. “El problema es que algunos temas son problemas intocables en algunos países, empresas y comunidades”, escribió en Facebook el cofundador del gigante chino de comercio electrónico Alibaba. “El daño causado por este incidente tardará en desaparecer”, afirmó el presidente de los Nets, que se enfrentarán a los Lakers en Shanghai este jueves y dos días después en Shenzhen.

Las excusas de la NBA también han propiciado reacciones contrarias en Estados Unidos. El precandidato demócrata a las elecciones presidenciales de 2020, Beto O'Rourke, calificó de “vergonzosas” los mensajes de la NBA pidiendo excusas al Gobierno chino. “Lo único por lo que la NBA debería disculparse es por la flagrante prioridad dada al dinero a expensas de los derechos humanos”, lamentó O'Rourke. “Somos mejores que eso, los derechos humanos no deberían estar a la venta y la NBA no debería apoyar la censura comunista china”, tuiteó el ex senador estadounidense Ted Cruz, miembro del Partido Republicano, citando un “retroceso vergonzoso”.

Un mercado con 500 millones de aficionados El baloncesto es el deporte más popular en China, el país más poblado del mundo con 1.400 millones de ciudadanos. Unos 300 millones de personas juegan al baloncesto en China. La NBA ha tenido presencia en el país desde que abrió su primera oficina en Hong Kong, en 1992. Ahora tiene relaciones con varios medios de televisión y digitales, incluida una asociación de tres décadas con la cadena pública CCTV. Los Houston Rockets son muy seguidos en China desde que seleccionó a Yao Ming en el número uno del ‘draft’ de 2002. Yao, ocho veces All-Star, se convirtió en una estrella y en el mejor embajador de la NBA en su país. La NBA china, responsable de los negocios de la liga en el país, empezó a operar en 2008. Tiene un valor de más de 4.000 millones de dólares, según Forbes. Desde 2014, 17 equipos de la NBA han jugado 26 partidos en Beijing, Guangzhou, Macao, Shanghai, Shenzhen y Taipei. Los Lakers, liderados por LeBron James jugarán esta semana dos partidos de exhibición contra los Brooklyn Nets en China. La NBA y Tencent, un medio de comunicación chino que ofrece una plataforma de retransmisión en directo, anunciaron la renovación de un acuerdo hasta la temporada 2024-25 por valor de 1.500 millones de dólares. Se estima que unos 500 millones de aficionados chinos consumen contenidos de la NBA. Las franquicias de la Liga estadounidense han registrado un aumento de 47 millones de nuevos seguidores en las plataformas de redes sociales chinas durante la temporada 2018-19, según el informe anual de la liga sobre el rendimiento digital de los equipos.

