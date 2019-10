Neymar permanecerá cuatro semanas de baja tras su última lesión con Brasil

El París Saint Germain ha anunciado este lunes que Neymar Jr. permanecerá cuatro semanas de baja tras lesionarse con Brasil durante el partido que la Canarinha disputó ante Nigeria el domingo en Singapur (1-1). "La resonancia magnética a la que ha sido sometido esta tarde el jugador ha confirmado una lesión de grado 2 del bíceps femoral isquiopadrial izquierdo. El plazo para volver a competir será de cuatro semanas dependiendo de la evolución", reza el parte médico publicado por el conjunto parisino.

El jugador, de 26 años, tuvo que ser sustituido después de que en el minuto ocho del encuentro se echase la mano al muslo tras completar un esprín. Cinco minutos después Coutinho ocupó su lugar en el campo. Las cámaras de televisión captaron cómo Neymar no podía reprimir las lágrimas en el banquillo por volver a caer lesionado después de que la temporada pasada permaneciera 173 días de baja en los que se perdió 24 partidos. Una secuencia que se sumó a la fractura metatarsiana que sufrió en febrero de 2018, y que le mantuvo alejado de los terrenos de juego durante 90 días en los que no pudo estar presente en 16 encuentros.

"Lo que sucedió realmente es que no sintió un dolor muy agudo, un episodio intenso de dolor, sintió una molestia", señaló el médico de la selección brasileña Rodrigo Lasmar sobre Neymar el pasado domingo. "Pidió continuar porque creyó que podría desaparecer porque no era nada consistente, pero luego vio que no era normal y prefirió salir para no tener ninguna complicación mayor", añadió Lasmar en declaraciones a la televisión brasileña.

En las próximas cuatro semanas el PSG disputará seis encuentros, cuatro de la Ligue 1 y dos de Champions, en los que se medirá al Brujas. Atendiendo al periodo de baja estimado por el conjunto francés, Neymar Jr. podría estar recuperado para medirse al Real Madrid en el Santiago Bernabéu en un partido que se disputará el próximo 26 de noviembre.

