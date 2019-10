Petr Cech debuta como portero de hockey sobre hielo

De los guantes de portero de fútbol a las manoplas de portero de hockey sobre hielo. Peter Cech, de 37 años, debutó este domingo como meta de los Guildford Phoeniex, equipo de la cuarta división inglesa de hockey sobre hielo, después de retirarse del fútbol esta pasada temporada bajo los palos del Arsenal. Cech es actualmente director deportivo del Chelsea, equipo en el que jugó entre 2004 y 2015, pero ese cargo no le ha impedido debutar en el hockey. En su estreno, detuvo un penalti decisivo que sirvió para que su equipo venciera al Swindon Wildcats.

"Después de 20 años de fútbol profesional, esto es una experiencia maravillosa. El hockey es el deporte que me encantaba ver y jugar de niño", dijo Cech, que sumó 781 partidos como meta profesional de fútbol. "Me sorprende que no estuviera más nervioso", añadió Cech. El checo, que como futbolista llevaba una chichonera para protegerle de los golpes en la cabeza, llevó en su debut en el hockey un casco con los símbolos del Arsenal y del Chelsea, sus dos equipos en Inglaterra.

