Traoré fulmina al City y lo deja a ocho puntos del Liverpool

El Manchester City perdió en su estadio. La derrota ante el Wolverhampton, este domingo, reflejó un resultado extraordinario: 0-2. Tan inusual, tan circunstancial y tan contundente a un tiempo, que obliga a considerar la naturaleza de la hazaña. De esta y de todas las hazañas del fútbol, el más aleatorio de los juegos de pelota.

MNC 0 - 2 WVH M. City Ederson Moraes, Otamendi, Cancelo, Walker (Alexander Zinchenko, min. 45), Fernandinho, David Silva (Gabriel Jesus, min. 74), Rodrigo, Mahrez (Bernardo Silva, min. 59), Sterling, Gündogan y Aguero. Wolves Rui Patrício, Willy Boly, Romain Saiss (Ryan Bennett, min. 12), Coady, Adama Traore, Rúben Vinagre (Jonny, min. 73), Ruben Neves, Leander Dendoncker, Moutinho, Patrick Cutrone (Matt Doherty, min. 67) y Raúl Jiménez. Goles 0-1 min. 79: Adama Traore . 0-2 min. 93: Adama Traore . Árbitro Craig Pawson Ederson Moraes (min. 61), Cancelo (min. 49), Fernandinho (min. 75), Rodrigo (min. 49), Gündogan (min. 70), Ruben Neves (min. 83) y Moutinho (min. 85). Ederson Moraes (min. 61), Cancelo (min. 49), Fernandinho (min. 75), Rodrigo (min. 49), Gündogan (min. 70), Ruben Neves (min. 83) y Moutinho (min. 85). Estadio: Etihad Stadium

La última Premier se ganó por un punto: 98 sobre 97. ¿Cuál fue la expresión de ese punto en los hechos que marcaron el juego del City y el Liverpool? ¿Un balón perdido? ¿Un descuido instantáneo? ¿Un tiro a la cruceta? ¿Un centímetro más arriba?

Un centímetro más abajo habría sido gol. Pero el el balón que lanzó David Silva de falta directa en el minuto 67 contra el Wolves voló un centímetro más arriba. Pegó en el palo cuando el City asediaba el área de su rival con ese aplomo de los equipos dominadores que saben que, tarde o temprano, marcarán. Con la seguridad de quienes se sienten respaldados por una trayectoria sólida. El recorrido del vigente campeón no solo resultaba intachable. No había otro precedente más consistente: en los últimos 44 partidos disputados en el Etihad solo una vez se había quedado sin marcar, el 6 de mayo de 2018, contra Huddersfield (0-0). Desde el 20 de marzo de 2016 no perdía en el Etihad sin replicar a su vencedor con al menos un gol: fue 0-1 ante el Manchester United.

El precedente estadístico y futbolístico hablaba de una consistencia de hierro. Pero el hierro de la continuidad se derritió como era de esperar: a la contra. Al cabo de 80 minutos de acoso, cuando la prolija estructura del Wolves comenzaba a temblar y el tiempo transcurría amenazando con petrificar el 0-0 del marcador luminoso, una pérdida de Cancelo al borde del área contraria propició el robo de Neves y el pase a Raúl Jiménez. La aparición del mexicano en el espacio libre reveló su inteligencia. Lo que haría en los tres seguidos que siguieron demostró su clase. Galopó a la espalda de Rodri y se vio en situación de dos para dos. Dos atacantes contra dos centrales. Él y Adama Traoré contra Otamendi y Fernandinho. Con un amague se fue de Otamendi y dejó solo a Traoré en el momento en que Fernandinho dudaba. El pase exterior permitió a Traoré acomodarse sin presión para fusilar a Ederson y enmudecer a la hinchada.

El esfuerzo del City por remontar resultó igual de pausado y arriesgado que antes del 0-1. Corría el minuto 93 cuando Rodri cayó en la trampa de Neves y Moutinho, una vez más, en el flanco derecho del ataque local. Le robaron la pelota y se la dieron a Raúl Jiménez para que inventara otro contragolpe. El mexicano lo resolvió con la misma frialdad y precisión frente a Otamendi y Fernandinho, descuadrados en campo contrario, demasiado solos y en la cornisa. Defendiendo como solo lo hace el City. Entre la gloria y el desastre. Traoré volvió a castigar. El doblete del excanterano del Barça ya es historia.

La pérdida de los tres puntos en el Etihad, un hecho que el equipo de Guardiola no vivía desde diciembre del año pasado ante el Crystal Palace (2-3), fue la clase de acontecimiento imprevisto que acentúa la trascendencia de una jornada que puede acabar siendo decisiva en la lucha por la Premier. Después de que el sábado el Liverpool estirara su agonía hasta el límite de sus posibilidades para imponerse al Leicester en el minuto 93, de penalti, y tras perder a Salah víctima de una patada criminal de Choudhury, la brecha que se abre en la clasificación a 6 de octubre, es la clase de distancia que resultaría fatal si el Liverpool cierra este campeonato como cerró el anterior.

Ahora el Liverpool se afirma en el liderato con 24 puntos, ocho por delante del City, que solo ha conseguido 16, uno más que el Arsenal.

