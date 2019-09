Carlota Ciganda suma su primer triunfo del Circuito Europeo seis años después

La navarra Carlota Ciganda, con una vuelta final de 71 golpes (par), para un total de 276 (-8), se ha impuesto en la tercera edición del Estrella Damm Mediterranean Open, torneo del Circuito Europeo Femenino que concluyó este domingo en el CG Terramar de Sitges (Barcelona).

A sus 29 años, la duodécima del ránking mundial, habitual del Circuito estadounidense, ha tenido que esperar seis años para volver a ganar en Europa; su ultima victoria fue en el German Open, el 20 de mayo de 2013 en Múnich. También ha sido su primera victoria del Circuito Europeo en España y el cuarto en el Circuito Europeo.

"Ha sido un triunfo que me hace especialmente feliz, tanto por mí, por España, por mi familia y por todos los que me ha apoyado. El viento ha puesto el campo, ya de por si difícil, más complicado aún, pero lo ha sido también para las demás jugadoras", comentó al final. "Los últimos hoyos estaban realmente difíciles y no era momento de arriesgar. La verdad es que en el hoyo 17 me pasó por la cabeza que podría ir al 'playoff' como en el 2017, pero no ha sido así y me siento orgullosa de ganar, por fin, en mi país", concluyó.

Estaba claro que la alemana Laura Fuenfstueck, que ayer jugó como líder muy cómoda y sin presión, hoy, aunque con dos golpes de ventaja sobre la española, sí que la iba a notar jugando junto a Ciganda. Aunque la germana, de 24 años, es actualmente la número 12 de la Orden de Mérito Europea, está es su segunda temporada como profesional y hoy se jugaba mucho.

Y su inicio con doble bogey en los hoyos 1 (par 3 de 140 metros) y 2 (par 4 de 283) la iba a condicionar. Perdía el liderato, ya que su ventaja de dos golpes se convertía en desventaja de dos (-6) sobre la española.

La alemana lograba 'birdie' en el hoyo 3 y la navarra fallaba con bogey en el 4 y ambas igualaban en el liderato. En el hoyo 5 Fuenfstueck cometía bogey (-6) y Ciganda remachaba con un seguro 'putt' un gran 'birdie' en el hoyo 6 (par 5 de 517 metros) y se colocaba de nuevo líder en solitario (-8) y en el 7, otro par 5 (430 metros) sumaba un nuevo 'birdie' (-9).

El torneo se iba a decantar materialmente del lado de la navarra en el hoyo 10 (par 3 de 180 metros) cuando la alemana se iba a la derecha junto a un 'bunker' y en el 'rough'. Esto le costaba un nuevo doble 'bogey' al embocar con cinco golpes y quedar ya a cuatro de Ciganda.

Pero la amenaza iba por delante de ellas. La también alemana Esther Henseleit, de 20 años y número uno de la OME, tras dos 'bogeys' en los hoyos 4 y 5, encadenaba 'birdies' en los hoyos 7, 8, 9, 12 y 13 colocándose segunda con -7.

Los nervios empezaban a pasar factura y Ciganda se iba al 'rough' en el hoyo 11 y cometía 'bogey', pero Fuenfstueck fallaba un 'putt' corto y también incurría en 'bogey'. Tanto Ciganda como Fuenfstueck repetían error en el hoyo 13, que fue el último fallo de la española. En este momento Henseleit, estaba a un solo golpe de la española.

De ahí hasta el final surgió la Ciganda pegadora, perfecta con el 'drive' y en las calles. Tuvo oportunidad de 'birdie' en el hoyo 16 y 17, mientras la alemana, ya con presión, no acertaba con el 'putt' y se limitaba a cubrir los pares en el 15, 16 y 17, donde tuvo oportunidad para 'birdie'.

Ya en el hoyo 18 (par 4 de 384 metros), Henseleit tuvo una remota opción de 'birdie', aunque muy difícil y acababa con par para una vuelta de 68 golpes y 277 total (-7). Ciganda llegaba bien al borde trasero del 'green' en su segundo golpe y en el tercero se pasaba del hoyo y le quedaba un 'putt' final cuesta arriba de un metro y lo embocaba para cerrar con par un vuelta de 71 golpes para un total de 276 golpes (-8); a la tercera, tras ser segunda en 2017 y octava en 2018, llegabó la hora de la victoria. Con el puño al aire y abrazada a su 'caddie' y pareja, el estadounidense James Longman, que relevaba a su 'caddie' habitual Terry McNamara, convaleciente de una operación en la vista, Ciganda culmina un año extraordinario tras ganar con Europa la Solheim Cup.

El tercer puesto del podio fue para la finesa Sanna Nuutimen, que realizó una vuelta de 73 golpes (2 sobre par) para un total de 281 golpes (-3). La alemana Laura Fuenfstueck, que hoy partía como líder con 10 bajo par, no pudo aguantar la presión, con una vuelta de 79 golpes (+8) con tres dobles 'bogeys', 5 'bogeys' y tres 'birdies' para un total de 282 golpes (-2) que le situaron cuarta en la general final.

