Los 20 segundos de ira de Morata

La discusión continuó este jueves en las redes sociales. El mallorquinista Salva Sevilla y el colchonero Álvaro Morata siguieron en Twitter la discusión sobre el césped que el miércoles acabó con la segunda amarilla al delantero del Atlético y la consiguiente roja que le impedirá jugar el derbi mañana ante el Madrid, si no prosperan los recursos del club.

“Mis palabras fueron ‘eres un hijo de papá’, como demuestra un vídeo. Fue un error por mi parte y pido disculpas. Lo que no voy a permitir es que digan que me metí con su mujer e hijos”, afirmó Salva Sevilla en un mensaje. “Lo que no podemos es contar mentiras para justificar errores”, agregó. Pocos minutos después, Morata le respondió. “Fui a saludarte antes del partido por tu trayectoria. No hace justicia a la simulación que hiciste... eso sí que se ve en el vídeo. Desde que pisé el césped, solo tú y yo sabemos lo que me dijiste...”, aseguró el delantero rojiblanco. “Efectivamente, las cosas que se hablan en el campo se quedan en el campo, por eso no diré ni una palabra de lo que ahí me dijiste. Suerte en el futuro”, añadió Morata en un segundo mensaje.

Morata vio dos tarjetas amarillas en apenas 20 segundos, ambas en el minuto 76, una por encararse con Xisco Campos y otra con Salva Sevilla. “Morata fue amonestado por encararse a un rival sin llegar al insulto ni a la amenaza”, redactó en el acta el colegiado, Hernández Hernández en los dos casos. El delantero había entrado en el campo en el minuto 68, en sustitución de Diego Costa, y cuando el Atlético ya vencía por 0-2 al Mallorca. Ocho minutos después era expulsado y arruinaba la opción de Simeone de juntar a ambos nueves en el equipo titular este sábado contra el Real Madrid (21.00) en el Wanda Metropolitano. El nerviosismo de Morata se prolongó al finalizar el encuentro. A la salida del conjunto rojiblanco del estadio de Son Moix, algunos aficionados recriminaron la acción a Morata, que les respondió, visiblemente enfadado: “Si supierais lo que me ha dicho a mí Salva Sevilla, no hablaríais así”.

El Atlético ha presentado un escrito de alegaciones y realizará un recurso ante el Comité de Apelación cuando se conozca la sanción por parte del Comité de Competición, y en este paso podría solicitar medidas cautelares si no hubiera tiempo para resolver la apelación.

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.