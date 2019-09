Real Madrid - Osasuna en directo, LaLiga Santander en vivo

Gorka R. Pérez

Se me había olvidado comentar antes, que en la única línea en la que no ha podido rotar todo lo deseado Zidane es en el centro del campo. Casemiro y Kroos estarán esta noche acompañados por Valverde, pero no por decisión de dar descanso a Modric, ya que el croata se encuentra todavía recuperándose de su lesión.