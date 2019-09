Simeone: “Me preocupa todo, no solo los goles”

Diego Simeone acudió con prisas a su cita con la prensa. Ni siquiera le dio tiempo a interesarse por el estado de salud de Oblak, a quien el médico del Atlético obligó a retirarse del terreno de juego. El entrenador colchonero fue tan rápido en presentarse como en reconocer que la Real había ganado merecidamente: “En el primer tiempo la Real ya era mejor que nosotros. No tuvimos la frescura para atacar por donde queríamos. Ellos terminaron haciendo un primer tiempo mejor”. Y la situación no se remedió tras la pausa. “En el segundo, el partido empezó igual, con la Real jugando mejor”. Sólo “después de los dos goles fue cuando mejoramos. Una vez liberados, nos sentimos más identificados con lo que veníamos haciendo”.

El resultado, a cuatro días del primer compromiso de Champions ante el Juventus en el Metropolitano, es un motivo de preocupación para el técnico rojiblanco. “Me preocupa todo, no sólo los goles, sino cualquier cosa que pase defensiva u ofensivamente. Sabemos lo que tenemos, lo que somos y tendremos que sufrir. La Liga es muy difícil si no entras a un partido como debes, puede pasar lo que nos ha pasado aquí”. Recuerda Simeone que “es el primer partido que nos toca perder. Necesitamos ganar y necesitamos mejorar. Esperemos en llegar a lo mejor nuestro a tiempo”.

Para Saúl, la cuestión radica en “ser maduros cuando vemos que el partido no se desarrolla de acuerdo a nuestro plan”. Según el futbolista del Atlético, “no estuvimos cómodos, han sido justos vencedores. Ellos tuvieron mejor ritmo que nosotros, nos cogieron descolocados cuando superábamos líneas y teníamos problemas. Creo que no hemos sabido mantener la cabeza fría para encontrar huecos”.

Para el entrenador de la Real, Imanol Alguacil, lo que se vio en Anoeta, “ha sido una gozada. Siempre me voy para dentro en cuanto acaba el partido, pero esta vez no me he metido en el túnel, porque he querido gozar desde el césped”. El técnico de la Real prefirió no destacar a nadie, porque “esta vez se puede nombrar a cualquiera. Todos han respondido. No nos podemos quedar con uno o dos jugadores. Todos los que están saliendo están aportando. Todos quieren y ahí está el secreto”.

