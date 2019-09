Areola: “No voy a desvelar qué me ha dicho Zidane sobre mi papel en la portería”

Después de haberse entrenador con el resto de sus compañeros en un lluvioso viernes de septiembre, Alphonse Areola (París, 26 años) fue presentado en la sala de prensa del Santiago Bernabéu y cuestionado en numerosas ocasiones por su rol en el vestuario. "Zidane me ha recibido muy bien, me ha dado la bienvenida, pero lo que hablemos entre el entrenador y yo no va a salir del vestuario", aseguró el meta francés, que llega cedido por una temporada sin opción de compra desde el PSG. "Solo tengo un año de contrato cedido, pero he llegado al estadio, he visto toda la historia y voy a intentar aprovecharlo. Voy a demostrar mi gran nivel y lo haré también en los entrenamientos con mis compañeros", amplió el jugador.

Formado en las categorías inferiores del PSG, Areola se refirió así al encuentro que disputarán los blancos el próximo miércoles en París en el estreno de la Liga de Campeones. "Es una gran casualidad que vaya a volver tan rápido al club de mi infancia, pero en el vestuario no he hablado con mis nuevos compañeros de la plantilla del PSG, ni de como van a jugar a las órdenes de Tuchel. Solo he tratado de integrarme lo más rápido posible", reconoció el portero, que estuvo acompañado de su mujer y sus dos hijas pequeñas durante la presentación.

"Llegas desde un club amigo como es el PSG y afrontas un desafío apasionante. Nuestros socios y aficionados te van a apoyar y siempre van a esperar lo máximo de ti", le presentó Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Madrid. Sobre algunos de sus antiguos de sus compatriotas flotaron varias preguntas en las entrañas del Bernabéu. Especialmente alrededor de Pogba, fichaje frustrado en este verano, y de Mbappé, anhelo confeso del club. "No he hablado con Paul [Pogba], en la última concentración de Francia estaba lesionado y no pudo venir. Lo conozco desde los 16 años, siempre ha sido mi capitán con la selección francesa, es una gran persona, con mucha calidad y cada uno tiene su camino y su historia", explicó. Sobre Mbappé fue algo menos explícito: "Mbappé está en París y tiene que recuperarse de su lesión. Ya veremos qué pasa con él.

Su previsible suplencia durante la mayor parte de la temporada podría comprometer su presencia con Francia, como ya adelantó el seleccionar Didier Deschamps. "Es cierto que si no tengo minutos voy a tener más complicado ir con la selección", reconoció el jugador, que se guardó para el final la última confesión alrededor del dorsal, el número uno, que lucirá en la espalda. "En este equipo ese número representa mucho. Casillas era uno de mis ídolos y me dio ganas de jugar de portero cuando era niño", descubrió.

Zidane: “No sé por qué son las lesiones” Agencias Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, afirmó que a sus jugadores no les debe preocupar una crítica que "nunca va a cambiar" y aseguró que deben estar centrados en "conseguir más victorias" para cambiar la mala dinámica del inicio de temporada. Respecto del apartado de lesiones, el técnico francés aseguró desconocer el motivo de semejante secuencia de bajas, que a la última de Luka Modric se sumó este viernes la de Fede Valverde, que sufre una lesión muscular en el recto anterior de la pierna izquierda según anució el club. "No sé por qué son las lesiones, al final todos los clubes tienen este problema. Es verdad que nosotros tenemos muchos internacionales que no paran nunca, trabajamos bien y confío en la gente que trabaja aquí. Espero que después de Luka no tengamos más", deseó.

