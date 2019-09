La ambición blanca del Tacón

Hace apenas tres años, el Tacón jugaba en un estadio alquilado, a veces debía compartir el campo de entrenamiento con otros equipos, no disponía de gimnasio propio y las jugadoras tenían que lavarse ellas mismas la ropa. Las incomodidades típicas de un club de la Segunda División del fútbol femenino español, un mundo que malvivía entre el olvido y la indiferencia. Hoy, sin embargo, está a punto de integrarse en la estructura de un gigante como el Real Madrid, se ejercita en el solarium de Valdebebas y se estrena este sábado (18.00) en la Primera Iberdrola en el Estadi Johan Cruyff contra el Barcelona. El caso de esta entidad, creada hace justo un lustro, ayuda a explicar la explosión de un deporte que ha pasado en muy poco tiempo de no cobrar por la retransmisión de los partidos a negociar los derechos televisivos.

Su presente era modesto, pero sus ambiciones siempre fueron altas. Lo explica bien su nombre, Tacón, acrónimo de trabajo, atrevimiento, conocimiento, organización y notoriedad. “Se trataba de un sitio humilde, pero con mucha ilusión por ascender. Su idea en todo momento fue subir y que el Madrid cogiera la plaza. A los nuevos fichajes se les vendía eso”, afirma Laura del Río, de 37 años, que llegó al Tacón en 2016 tras romper barreras en el fútbol femenino. Ella fue la primera española en jugar de forma profesional en Estados Unidos, en 2008, y luego también lo hizo en Alemania e Inglaterra. “Yo estaba en el Washington Spirit, pero me había lesionado y no sabía si iba a poder volver. Entonces me llamó Ana [Rossell, la presidenta del club] y me convenció. Su proyecto era muy bueno para llegar a Primera”, asegura.

No fue el único nombre con lustre al que captó la dirigente. Mery Ruiz, con pasado en Rusia y Norteamérica, y la entrenadora Marta Tejedor también se unieron a esta aventura. Sin embargo, el objetivo tardó en cumplirse y, al acabar esa temporada (fueron segundas), Del Río se marchó al vecino Madrid CFF. “Pensaba que todavía podía estar algo más en la élite y me fui. Aun así, guardo muy buen recuerdo porque supuso mi regreso a España”, explica esta madrileña, actual preparadora del Flat Earth, un conjunto masculino de Tercera que pregona algo tan estridente como que la Tierra es plana.

Ana Rossell fue la creadora e ideóloga del club, una exjugadora del Atlético que nunca ocultó su intención de unirse al Madrid. Mantuvo reuniones con la entidad blanca -”les pareció interesante, pero nos dijeron que no era el momento”, reconocía la dirigente en EL PAÍS en 2016 sobre un encuentro previo- hasta que en las oficinas del Bernabéu dejaron de hacerse los remolones y, empujados también por la presión social, aceptaron entrar en el fútbol femenino comprando por unos 400.000 euros la plaza del Tacón (los socios compromisarios deben refrendarlo el 15 de septiembre). 21 años después del Barça, 18 del Atlético y 17 del Athletic.

Ocho fichajes

En ese proyecto también andaban Pedro Riesco (exjugador del Rayo y el Deportivo) y René, hermano de Sergio Ramos, aunque este último no se dejaba ver mucho por la plantilla. “Alguna vez coincidíamos, sobre todo en la cena de Navidad y en los partidos importantes”, comenta Lucía Rodríguez, campeona de Europa sub-19 y ya internacional con la absoluta que se curtió, en el fútbol y en la vida, durante dos cursos en el Tacón. “Iba poca gente a vernos jugar. Los padres y algún conocido. Solo se llenó contra el Madrid CFF porque los dos luchábamos por ascender”, apunta esta defensa de 20 años, recién contratada por la Real Sociedad.

El mercado de fichajes se cierra el 20 de septiembre, pero al equipo ya le han dado una buena vuelta. Continúan 12 jugadoras y, hasta la fecha, han cerrado ocho adquisiciones: las delanteras suecas Kosovare Asllani y Sofia Jakobsson, medallas de bronce en el pasado Mundial; la centrocampista francesa Aurélie Kaci (ex del Atlético); la defensa brasileña Daiane Limeira (cedida por el PSG con opción de compra); la medio canarinha Thaisa Moreno (procedente del Milan); la también centrocampista Ainoa Campo (militaba en el Madrid CFF); la portera Ana Vallés (antes en el Rayo); y la ariete inglesa Chioma Ubogagu (llegó del Orlando Pride). El banquillo sigue perteneciendo a David Aznar. Se desconoce, de momento, el presupuesto porque en todo el club se ha impuesto la ley del silencio hasta mediados de septiembre. Es posible que el Atlético y el Barcelona les queden todavía un poco lejos en su debut en Primera, aunque a nadie se le escapa que ese es el objetivo en un plazo prudencial. Si el Tacón de Segunda no escondía su ambición, mucho menos lo podrá hacer el futuro Real Madrid femenino. Este sábado saltarán de blanco al Estadi Johan Cruyff para un duelo que sabe a clásico.

Nuevas normas y primera jornada La renovada liga Primera Iberdrola trae algunas novedades esta temporada 2019/20. Arbitraje. Se incorpora la cuarta árbitra, una figura que en el fútbol masculino ya existe desde 1991. Por otro lado, por tercer año consecutivo todas las colegiadas de la máxima categoría son mujeres, 22 en total. Cantera. Los 16 clubes participantes tienen la obligación de contar, al menos, con tres equipos de fútbol base. Identificación. Las jugadoras llevarán impreso su nombre en la parte trasera de la camiseta. Esta norma está en vigor en la Primera y Segunda masculinas en España desde la campaña 1995/96. La competición arranca este sábado 7 y termina el próximo 17 de mayo. Primera jornada. El sábado se disputan los partidos Sevilla-Granadilla Tenerife (11.00), Sporting de Huelva-Atlético (17.00) y Barcelona-Tacón (18.00, RMTV, Barça TV, Telemadrid y As). Y el domingo, Logroño-Rayo Vallecano (12.00), Levante-Athetic (12.00), Deportivo-Espanyol (12.00), Madrid CFF-Betis (16.00) y Valencia-Real Sociedad (18.00).

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.