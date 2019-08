Valverde: “No lo hemos aguantado”

A las cinco de la tarde, en las gradas de El Sadar solo faltaban las magras con tomate, las cazuelas de bacalao ajoarriero y, por supuesto, la chica yeyé, para ser un remedo de los tendidos de la plaza de toros en cualquier corrida de sanfermines. La hora y la temperatura eran idénticas, las camisetas rojas suplían a las camisas blancas y el pañuelico, aunque también se veían algunos. El sol abrasaba los cuerpos y LaLiga repartía agua entre los aficionados, un detalle, mientras el programa del partido servía de abanico. Cuando Roberto Torres hizo el gol de Osasuna a los seis minutos, solo faltaron los pañuelos. “En el primer tiempo hemos estado fatal y ello muy fuertes, el gol les ha reforzado en su planteamiento. No teníamos llegada al área y apenas hemos tenido una ocasión, no éramos capaces de generar peligro”, reconocía Ernesto Valverde, que, pese a los dos puntos perdidos, sonreía durante el interrogatorio de los periodistas. “En el segundo tiempo hemos ido mucho más arriba, hemos dominado el juego y de ahí ha venido que nos pusiéramos con el marcador a favor. Teníamos el partido de cara, pero en cinco minutos, no hemos conseguido salir, han tirado un par de veces y de ahí ha venido la jugada absurda del penalti”. Piqué dijo que no fue. “Le doy con la mano, pero no estoy abarcando más espacio de lo normal. Salté de forma natural. Para mí, que lo he vivido desde dentro, no es penalti”.

Neymar se aleja y Rakitic firma su tercera suplencia consecutiva Rakitic era uno de los futbolistas que el Barcelona utilizaba como moneda de cambio para acercar a Neymar de nuevo al Camp Nou. Pero el fichaje del paulista es difícil que se pueda concretar, según aseguran fuentes del club azulgrana, cuando faltan dos días para que expire el mercado. Rakitic fue el jugador más utilizado por Valverde la temporada 2018-2019 (54 partidos, líder en la tabla de duelos jugados junto a Busquets). Sin embargo, el croata no ha participado en ninguno de los tres partidos de LaLiga desde el inicio y solo ha jugado en el segundo tiempo frente al Athletic. “El otro día jugamos un buen partido y hemos repetido alineación. La pregunta se podría hacer con cualquier jugador. ¿Por qué no juega Arturo o Arthur? Tengo grandes futbolistas. No me sobran, están ahí. Pueden jugar”, explicó el técnico.

Su entrenador, sin embargo, lo que lamentaba era, “ese arreón que han tenido ellos” y que acabó en el empate. “Cuando hemos remontado, tenemos que asentarnos en esa línea y afianzar el resultado”. Valverde coincidía con Jagoba Arrasate en la visión de esos minutos postreros: “Le doy más valor al final”, comentó el entrenador de Osasuna. “En el primer tiempo hemos hecho el gol y parece que las energías son mejores, pero la jugada del penalti ha llegado porque estábamos apretando arriba”. Sergi Roberto también lo vio así. “Nos estaban apretando mucho y nos ha costado tener el control del balón. Con su afición apretaban muchísimo y no hemos encontrado el control que hemos tenido en la segunda mitad”.

A las seis, una hora después del comienzo del partido, el calor se pegaba al césped, la temperatura seguía tórrida y apareció en el partido Ansu Fati, la solución adolescente. En un partido diseñado para hombres, de pierna fuerte y escaramuzas continuas, Valverde echaba mano del niño que tenía en el banquillo para que le resolviera la papeleta. Y lo hizo en seis minutos. Después apareció Arthur, para ordenar el tráfico, y además para poner por delante a su equipo. Ese era el plan de la segunda parte y salió bien. Por eso Valverde se lamentaba del empate. “Un gol te lo puede hacer cualquier equipo en una jugada, tienes que admitirlo; pasan esas cosas en el fútbol. Puedes fallar en una jugada, y no hemos tenido suficiente la pelota como para jugar como queríamos en la primera parte”, explicó. “Pero”, añadió el preparador del Barcelona; “me pesa más lo del segundo tiempo. Cuando se han venido encima, les tendríamos que haber neutralizado”.

A las siete y media, cuando los entrenadores habían dejado claro sus opiniones y los utileros del Barça cargaban los bultos en el autobús, la temperatura ya había bajado, corría una brisa agradable y los azulgranas seguían pensando en los puntos perdidos fuera de casa. La temporada anterior solo dejaron de ganar tres partidos como visitantes (Celta, Eibar y Liverpool). Este año llevan dos (derrota en San Mamés y empate en El Sadar). “No estamos preocupados, no es el inicio deseado, pero sabemos que esto es muy largo”, afirmó Piqué. Según Sergi Roberto, “queda muchísima Liga, solo llevamos tres partidos. Esto es el principio, es un mensaje para que no nos relajemos”. Para Lenglet, que confesó marcharse enfadado, “hace tiempo que no empezábamos tan mal, pero tenemos muchos puntos por delante y podemos recuperar la diferencia con los primeros”.

Ansu Fati, el más joven en marcar con el Barça en LaLiga Tras cuatro entrenamientos con el primer equipo, Ansu Fati se convirtió en el segundo jugador más joven en debutar en el Barcelona la semana pasada frente al Betis. Ayer, ante Osasuna, tras cuatro entrenamientos más, se consagró como el goleador más novato con la camiseta azulgrana (16 años y 304 días), el tercero en la historia de LaLiga. La lista la lideran Fabrice Olinga (16 años y 98 días) e Iker Muniain (16 y 289). “Es un jugador que es muy joven, pero tiene muchas cosas buenas”, explicó Valverde. “Para Ansu”, añadió el preparador azulgrana; “venir a este campo, con la presión que había, era una prueba difícil y ha respondido bien”. El técnico azulgrana mandó al campo en el inicio del segundo tiempo, cuando el Barça perdía 1-0. El delantero respondió con el empate. “Rematé, pero tuve que mirar para ver si la pelota había entrado”, explicó Ansu Fati. “Me acabo de enterar que soy el jugador más joven en marcar con el Barça. Es un honor, espero marcar muchos más con esta camiseta. Quiero agradecer a la gente que confía en mí por este premio. Intentare aprovechar cada oportunidad. Estoy muy contento por el gol, pero me quedó triste por el empate”, completó exultante el joven delantero. Ansu Fati cuenta con el visto bueno de Valverde y también de Messi. El capitán celebró el estreno ante el Betis la semana pasada, un gesto nunca antes visto por el 10 con un canterano.

