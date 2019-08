Ansu Fati, el adolescente al que abrazó efusivo Messi

Hasta Leo Messi se abrazó a Ansu Fati después del estreno del delantero azulgrana en el Camp Nou contra el Betis. No se recuerda desde hace tiempo una fotografía tan efusiva del 10 con un jugador de la Masia. Tampoco Valverde acostumbra a elogiar individualmente a sus futbolistas y, sin embargo, estuvo muy locuaz y animado cuando se le pidió enjuiciar al juvenil de 16 años, el segundo más joven en debutar en la historia del Barça por solo 20 días después. El primero sigue siendo Vicenç Martínez, en la temporada 1941-1942. "Ansu tiene mucho desparpajo, velocidad, encara bien y corre muy bien al espacio", afirmó el entrenador azulgrana. "Ya sé que es muy joven, el más joven que he hecho debutar, pero si no miramos la edad de los mayores tampoco lo haremos con la suya. Nos ha sorprendido a todos. Ya veremos qué pasa", zanjó Valverde.

Ni siquiera se sabe de momento en qué equipo tendrá continuidad durante la temporada porque García Pimienta le querría tener para el Barça B y Víctor Valdés lo reclama para el juvenil A. Y Valverde parece encantado con un chico que tiene un aire a Iñaki Williams del Athletic: “Tiene cosas que nos pueden ayudar” insistió el Txingurri. La familia está que no cabe de gozo por el debut de Ansu, sobre todo su padre, que lleva una semana sin dormir ni comer después de escuchar a su hijo, que le cuenta su emoción por entrenar durante la semana con Messi y por las atenciones de jugadores como Jordi Alba. Ansu, que ni siquiera ha actuado con el filial, es ahora mismo el segundo jugador mejor pagado de los equipos inferiores del Barça después que la pasada temporada rechazara las ofertas de varios clubes, alguno de la Premier.

Ansu renovó hasta 2022 con una cláusula de rescisión de 100 millones. Nacido en Guinea-Bissau, llegó al Barcelona a los 10 años procedente de Sevilla. Albert Puig, uno de los mejores cazatalentos del Barcelona, que ahora trabaja en el soccer de América, lo fichó junto a su hermano Braima de la escuela Peloteros Sierra Sur. Tuvo un mal momento porque, siendo infantil, se rompió la tibia y el peroné en un partido contra el Espanyol. El joven delantero se recuperó bien después de medio año de baja y ha repuntado extraordinariamente tras marcar dos goles contra el Zenit con el juvenil A de Valdés y anotar también en un amistoso con el B en Figueres. Los técnicos aseguran que tiene regate, desborde y gol y puede jugar en las dos bandas y también de 9.

ampliar foto Carles Pérez marca su primer gol con el Barcelona ante el Betis. ALBERT GEA REUTERS

La Masia busca el talento en el mundo sin dejar de mirar a Cataluña. Carles Pérez, titular contra el Betis, autor del 3-1, es nacido en Granollers. Tiene 21 años y ya debutó con Valverde en la última jornada de la temporada pasada en Eibar. Tiene contrato hasta 2020 y una cláusula de 100 millones. Los entrenadores coinciden en que tiene carácter y gol. No tuvo la continuidad esperada por las lesiones y resurgió en la última pretemporada en los partidos ante el Kobe y el Chelsea. Al igual que Ansu, Carles Pérez también es una promesa que fue descubierta por Albert Puig.

“Ha sido siempre un chico al que le encanta jugar al fútbol a todas horas, todavía le recuerdo en el parque ir detrás del balón por la mañana y por la tarde desde los cinco años”, cuenta Santi Busí Maymó presidente del primer club al que perteneció Pérez, C.F. Vilanova del Vallés. Pérez seguía los pasos de sus primos Jaume e Isi, quienes para entonces ya pertenecían al club. “Lo trajeron sus primos”, recuerda Busí; “al verlo jugar se le notaba un don para el fútbol”.

“Tenía mucho talento”, cuenta Albert Puig, el entonces coordinador del fútbol base del Barça, y agrega: “Pero cuando son adolescentes el físico te puede hacer dudar”. Puig explica que una llamada de Andrés Manzano del Cornellá hizo que le prestara especial atención en un derbi Barça- Espanyol. “Una velocidad elevada, gran potencia y un golpeo extraordinario de izquierda”, describe el exresponsable de la cantera. “A la semana siguiente su familia decidió venir para ficharle”, completa. Antes de llegar a la Masia, Pérez pasó del CF Vilanova al CF Damm y luego al Espanyol. Puig destaca que es un chico con “ideas claras” y que estar en el primer equipo del Barça “era su sueño”.

Y así lo ha demostrado. Consciente del paso que significó en su carrera llegar a la cantera del Barça, ha rechazado ofertas de diferentes clubes, como la del Benfica, una de las más llamativas. Entre sus principales logros está su participación el año anterior en la Youth League y ser el máximo goleador del equipo con nueve tantos. “Ahora es más consciente del nivel en el que está jugando”, asegura Sergi Palencia, excompañero suyo de la cantera azulgrana. Zurdo, es eléctrico y le pega bien a la pelota, como se vio en el gol contra el Betis.

