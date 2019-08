Valverde gana en el muro, donde Superman vuelve a vestirse de rojo

La etapa atraviesa la Sierra de Espadán, agreste entre pinos que sobreviven agarrados de las laderas, como se agarran a la carretera para sobrevivir los ciclistas, que lanzados por el Movistar impaciente, sufren camino de una subida implacable, donde la Vuelta del 19 empieza a decidirse.

Valverde gana en la cima de una ascensión que es un muro de cuatro kilómetros, y Superman, como sabía, recupera el maillot rojo, la tercera vez que le toca estar arriba en el tiovivo que no para. Con Nairo y Roglic forman el grupo de los cuatro magníficos, los que la séptima etapa ha seleccionado para que de entre ellos salga el ganador.

Viendo arder el Amazonas, Siberia y el Ártico dicen los científicos que estamos entrando en una nueva Edad geológica, el piroceno, y el ciclismo impaciente levanta la mano con un ya lo sabíamos, y aquí están nuestros jóvenes casi niños que llegan quemando etapas, con prisa, que el mundo se va a acabar, y están en la Vuelta, donde un día, el jueves, vuela Pogacar, que aún no ha cumplido los 21, y otros, lunes, miércoles, viernes, en días alternos, lo hace Superman, que tiene 25 años, pero que asombra en las grandes ligas desde los 21.

Así va la clasificación Individual

Montaña

Equipos

Regularidad Nombre Diferencia 1 COL Miguel Angel López 28h 19:13 2 SLO Primoz Roglic + 00:06 3 ESP Alejandro Valverde + 00:16 4 COL Nairo Quintana + 00:27 5 POL Rafal Majka + 01:58 6 SLO Tadej Pogacar + 02:36 7 COL Johan Esteban Chaves + 02:52 8 NZL George Bennett + 03:34 9 NED Wilco Kelderman + 03:36 10 ITA Fabio Aru + 03:36 Nombre Puntos 1 ESP Ángel Madrazo 33 2 COL Sergio Henao 17 3 ESP Alejandro Valverde 16 4 NED Jetse Bol 11 5 NED Wout Poels 8 6 COL Miguel Angel López 6 7 SLO Primoz Roglic 6 8 ESP José Herrada 6 9 BEL Jelle Wallays 5 10 ESP Jesús Herrada 5 Nombre Puntos 1 COL Nairo Quintana 50 2 SLO Primoz Roglic 48 3 IRL Sam Bennett 45 4 ESP Alejandro Valverde 44 5 NED Fabio Jakobsen 34 6 COL Miguel Angel López 33 7 SLO Tadej Pogacar 31 8 ESP Ángel Madrazo 26 9 ESP Jesús Herrada 25 10 SLO Luka Mezgec 25 Nombre Diferencia 1 ESP MOVISTAR TEAM 84h 28:05 2 NED TEAM JUMBO - VISMA + 03:07 3 KAZ ASTANA PRO TEAM + 15:11 4 UAE UAE TEAM EMIRATES + 20:08 5 AUS MITCHELTON - SCOTT + 22:16 6 FRA AG2R LA MONDIALE + 24:24 7 USA TREK SEGAFREDO + 34:12 8 GER TEAM SUNWEB + 35:04 9 USA EF EDUCATION FIRST + 38:09 10 RSA TEAM DIMENSION DATA + 41:32 Clasificación completa

Pero cuando en el cemento antiguo, vertical y resquebrajado de Mas de la Costa, ataca Valverde, Pogacar ya está perdido y Superman le mira y se aparta, y luego bautiza, admirativo, la acción fulgurante del campeón del mundo, y la llama "la disparada". Valverde le mira, y sonríe, agradecido, como, en el espíritu de armonía y conciliación que reina en su Movistar le agradece a Nairo su trabajo. Tiene casi 40 años, como no hace más que recordar en dos de cada tres frases que pronuncia, y se autotitula "el abuelo del pelotón", y llega del pleistoceno, de cuando ellos estaban recién destetados, y él también ya era un joven pirómano, como ellos, como también lo fue Nairo, 10 años más joven, que se siente fuerte y tira y tira, a tirones sube, analítico y sabio, con cambios de ritmo de su cuerpo pequeño y ligerísimo, y su motor que se revoluciona y no se quema. Su fuerza decide quiénes pueden ganar la Vuelta. Su ritmo alegra a su compañero Valverde, que mide y calcula y a 200 metros dispara, y triunfa, y Nairo dice: "Cuando ve la meta, Alejandro se transforma y hace lo que sabe hacer mejor, ganar". Y Valverde, como un niño caprichoso, feliz en el jijí jajá del ambiente: "Me apetecía muchísimo ganar esta etapa"

La subida son 15 minutos, una explosión que Superman, hombre de largo aliento, dice que no le va bien; que Roglic resiste tranquilo, es su medida; que Valverde, el hombre del muro de Huy y del muro del Infierno de Innsbruck, aprovecha, porque son su goce, y que Nairo trabaja. El domingo, en Andorra, Superman dice que será su día; el martes, la contrarreloj de Pau, será el día de Roglic. Valverde, el Bartali del siglo XXI, no duda que su día también llegará. El italiano ganó dos Giros y dos Tours con 10 años de diferencia, y con una guerra entre medias. Valverde ganó la Vuelta de 2009 y dice: "Ganar la Vuelta con 10 años de diferencia sería la leche".

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.