Valverde: “Quiero que se termine el mercado y descansar”

“¿De cero a diez cuánto está cansado del mercado de fichajes?”, le preguntaron a Ernesto Valverde. “Nueve y medio”, resolvió el técnico azulgrana entre risas. Desde la previa del primer partido del Barça en LaLiga, cuando aseguró que “era un inconveniente empezar la competición sin la plantilla cerrada”, que el preparador del Barcelona refunfuña cada vez que le hablan de un posible fichaje o salida. Y se muestra especialmente distante cuando se le pregunta por Neymar. “Tengo muchas ganas de que llegue el final del mercado y descansemos todos de una vez”, subrayó el Txingurri. ¿Y Neymar? “No habló, es jugador de otro equipo”, sentenció.

Tampoco quiso decir nada de Dembélé. “Está lesionado”, comentó sin ganas. Sí, en cambio, elogió a Rakitic. “Es un gran jugador y nada hace pensar que no vaya a estar aquí. La temporada es muy larga y hay sitio para todos”, explicó Valverde sobre el croata que comenzó en el banquillo en los duelos ante el Athletic y el Betis. Frente al cuadro vasco saltó al campo en el segundo tiempo; ante el equipo de Rubi, no. Tanto Dembélé como Rakitic entraron en las negociaciones para el regreso de Neymar al Camp Nou. El francés no quiere saber nada con dejar Barcelona y Rakitic tampoco parece estar dispuesto a mudarse a París.

“Se me está haciendo muy largo mercado”, insistió el Txingurri. El preparador del Barcelona tampoco ha podido contar Messi. El 10, que ayer recibió el premio como el mejor delantero de la UEFA, está lesionado en el sóleo de la pierna derecha desde el primer día que se integró a los entrenamientos, el 5 de agosto. “Sigue proceso de recuperación normal”, dijo Valverde, que no quiso confirmar si estará o no en la convocatoria ante Osasuna, en la previa del parón por selecciones. “Si es verdad que con estos días de margen esperamos que ya para el Valencia esté disponible”, sostuvo.

“Independientemente del historial en casa, si miramos la historia de Osasuna siempre ha sido un rival temible en El Sadar. Intentará aprovechar el empuje de su gente para sacar el partido adelante. Están viviendo una fiesta y han comenzado muy bien. También preveo mucho calor, estos tres puntos son importantes”, analizó Valverde el técnico del Barcelona. Antes de comenzar la rueda de prensa, el entrenador azulgrana recordó a la familia de Luis Enrique, exjugador y entrenador del Barça, que este jueves por la noche anunció la muerte de su hija Xana, de 9 años. “Quiero darle un recuerdo para la familia de Luis Enrique, es difícil encontrar las palabras para reconfortar a gente que está pasando un momento tan duro. Quiero transmitir todo nuestro apoyo para él y mandarle un abrazo enorme”, dijo Valverde.

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.