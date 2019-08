Valverde: “Soy el más afortunado por estar en el Barça”

“Estoy bastante bien; somos bastante afortunados todos los que andamos por aquí, yo el que más”. Valverde se muestra dicharachero y hasta irónico cuando se le pregunta por su situación en el Barça. El club azulgrana bulle con el mercado de fichajes abierto, y muy especialmente por la posibilidad que regrese Neymar; por las lesiones de Dembélé; por la adaptación de Griezmann: por el regreso de Messi; por la derrota en San Mamés, y también porque Ramón Catalá, un amigo del técnico, comentó a la Cadena Cope que Valverde lo estaba pasando mal en el Barça. “No lo estoy pasando mal”, respondió. “No sé en qué contexto lo dijo: Ya sabemos cómo van esas cosas, depende del día en que te pillen, los hay buenos y otros peores. ¿Comparado con quién? Yo estoy bastante bien aquí”.

Valverde no pormenorizó en la situación de Dembélé, lesionado por cinco semanas y amonestado por el club –concretamente por el secretario técnico Éric Abidal- después de no seguir el consejo de los servicios médicos: “No hay nada que comentar públicamente; no lo voy a hacer porque ya sabemos que ocurre cuando se habla: la bola se hace excesivamente grande”. Tampoco incidió en Neymar: “Pertenece a otros club, ya veremos lo qué ocurre. Sé que levanta una gran expectación; desde luego esto es de todo menos aburrido. Estamos acostumbrados a los rumores. No es nada extraordinario”. Apenas se refirió a la posible reaparición de Messi: “Ya veremos. No forzaremos ni daremos un paso atrás. No jugará si no está al 100%”. Y celebró el partido 500 que disputará Piqué.

Al entrenador del Barcelona le preocupa y ocupa especialmente el partido contra el Betis (21.00 horas) –“tenemos la obligación de ganar y sumar después de no hacerlo la primera jornada”-; la entidad del rival -“tiene muy buenos jugadores y argumentos para estar arriba”-; y la adaptación de Griezmann: “Cada día se integra mejor. Queremos que participe más el juego; en Bilbao no lo hizo tanto como pretendíamos. Hay que procurar que nuestras posesiones sean más productivas y por tanto que los delanteros entren en juego además de que se sepan buscar la vida”. La presencia de Griezmann puede ser la gran novedad del partido respecto a la temporada pasada ante la duda de Messi, las ausencias de Coutinho, Luis Suárez y Dembélé y el traspaso de Malcom, la nómina de delanteros de la temporada 2018-2019.

