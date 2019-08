Jon Rahm es tercero en el primer ‘playoff’ de la FedEx Cup

Tuvo el triunfo en sus manos, pero se le escapó en los últimos hoyos. Jon Rahm acabó este domingo tercero en el Northern Trust, el primero de los tres playoffs que decidirá al campeón de la FedEx Cup, es decir, al mejor golfista de esta temporada en el circuito estadounidense. El vasco, de 24 años, fue líder en el Liberty National Golf Club, en New Jersey, hasta bien entrada la ronda, pero dos bogeys seguidos en el 14 y el 15 le descabalgaron de la cabeza de la tabla y la ocasión la aprovechó el estadounidense Patrick Reed, que trazó la curva contraria (birdies en el 14 y en el 16) para conseguir la victoria con 16 golpes bajo par, uno de ventaja sobre el sorprendente mexicano Abraham Ancer y dos sobre Harold Varner III y sobre Jon Rahm (vueltas para el español de 64, 68, 69 y 69 golpes).

Aunque pudiera quedarle un sabor amargo porque durante un buen tramo rozaba ser campeón (mandaba en la clasificación con dos golpes de renta después de dos birdies en el 12 y el 13), el tercer puesto en el podio es de oro para Jon Rahm, que escala al quinto puesto de la FedEx Cup, solo por detrás de Brooks Koepka, Reed, Rory Mcllroy y Matt Kuchar. Esta semana se disputará el segundo de los playoffs, el BMW Championship, en el que los 125 golfistas que han disputado el Northern Trust se ven reducidos a 70, y del que saldrán los 30 mejores del circuito para la gran final del Tour Championship, del 22 al 25 de agosto, el torneo que decidirá al mejor del PGA Tour esta temporada, con 15 millones de dólares para su cuenta corriente.

Al trono opta Rahm, que está de dulce con su juego. Arrancó el torneo con siete bajo par (y una secuencia de cinco birdies entre el hoyo 16 y el 2) y se aferró al campo cuando las situaciones no eran tan favorables. El vasco arrasa cuando está bien y sabe sobrevivir y salvar los pares cuando la cosa pinta peor. Su rendimiento en 2019 le sitúa entre los mejores del mundo. En 19 torneos, ha acabado 13 veces entre los 10 mejores, ha sumado dos victorias (Zurich Classic y Open de Irlanda) y su secuencia de los últimos meses es de una tremenda regularidad: tercero en el Us Open en junio, segundo en el Masters de Valderrama, primero en el Open de Irlanda, 11º en el Open Británico, donde fue líder durante la primera jornada, séptimo en el World Golf Championship de St. Jude y tercero en este Northern Trust.

"Tercero, sí, está bien, pero a estas alturas estoy cansado de acabar entre los cinco primeros. Quiero ganar. Quiero darme mejores opciones", dijo Rahm después de la ronda. "He jugado muy bien hasta el 14, muy sólido esos primeros hoyos. Después de los birdies en el 12 y el 13, sabía que los dos siguientes eran importantes. En el 15 ha sido una buena salida pero por 10 centímetros se me ha quedado fuera de calle, en un sitio injugable... En el 17 pensaba que metía el putt... Cuesta. Sabía que debía jugar en el -16 para ganar. Es una pena. Del 15 al 18 todos los días no he sabido jugar bien".

Clasificación completa del Northern Trust.

Sergio García no pasó el corte, Tiger se retiró lesionado La temporada puede haberse acabado para Tiger Woods, que tuvo que retirarse después de jugar la primera jornada (75 golpes) por una nueva lesión de espalda. Los problemas físicos han mermado mucho el rendimiento de Tiger, de 43 años, desde que en abril ganara el Masters de Augusta, su 15º grande, 11 años después de su último major. Pese a que ha reducido mucho su calendario, los dolores no han desaparecido. Esta nueva lesión hace que sea duda para jugar el BMW Championship, que podría disputar al estar entre los 70 mejores de la FedEx Cup, pero una baja le dejaría fuera del Tour Championship, torneo que ganó el año pasado. El Northern Trust tampoco dejó buenas sensaciones para Sergio García, que no pasó el corte (+4, vueltas de 73 y 73). Rafa Cabrera Bello no jugó debido a su reciente paternidad.

