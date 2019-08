Habrá fútbol los viernes, pero no los lunes

La Liga comenzará el próximo 16 de agosto con el Athletic-Barcelona (21.00) y se podrán disputar partidos de Primera y Segunda División los viernes, pero no los lunes. Es la decisión recogida en el auto del juzgado de lo mercantil número 2 hecho pública este viernes, en el que el juez solicita además a LaLiga que deposite una caución de 15 millones de euros para permitir la disputa de partidos los viernes. Esta cantidad responde a las demandas de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que no se oponía a programar encuentros ese día si era a cambio de una compensación económica que no se había pactado.

El conflicto de los horarios de LaLiga llegó al juzgado después de que el organismo presidido por Javier Tebas programara las tres primeras jornadas del campeonato previendo encuentros viernes, sábado, domingo y lunes. Después de eso, la federación, que sostiene que las competencias sobre los horarios son suyas, elaboró su propio calendario, en el que LaLiga no comenzaba el próximo viernes con el Athletic-Barcelona, sino al día siguiente, sábado, con el Eibar-Mallorca, a las 18.00.

