Mikel Landa deja el Movistar y ficha por el Bahrain Merida

El movimiento previsto de Mikel Landa, abandonar el Movistar después de dos cursos, y firmar por el Bahrain Merida, se ha oficializado este lunes a través de un comunicado en la web del equipo asiático, donde el ciclista vasco, de 29 años, sustituirá a partir de 2020 al italiano Vincenzo Nibali, de 34. Landa será uno de los jefes de filas del potente equipo de Oriente Medio, con el que correrá las grandes vueltas en la próxima campaña.

De este modo, Landa emprenderá una nueva aventura profesional después de no haber terminado de lograr un gran rendimiento en el Movistar Team, que apostó por él al ficharle procedente del Team Sky en el verano de 2017 por dos campañas, hasta el final de 2019.

Como corredor de la estructura de Eusebio Unzué, el ciclista alavés, de 29 años, sólo ha podido tener dos triunfos parciales en la Tirreno-Adriático (2018) y la Semana Coppi-Bartali (2019), mientras que en las 'grandes' ha brillado pero sin conseguir ningún podio. Este año fue cuarto en el Giro, donde partía como teórico jefe de filas y donde ganó su compañero, el ecuatoriano Richard Carapaz, mientras que en el Tour fue séptimo en 2018 y sexto en la edición de este año, marcada por una caída que le hizo perder un valioso tiempo. También ganó el Premio de Combatividad en la etapa 15.

"Me siento muy orgulloso de que el equipo de Bahrain-Merida me haya elegido para liderar este proyecto. Me siento muy emocionado por los próximos desafíos", señaló Landa en declaraciones en la web del equipo ciclista.

El gerente general del Bahrain Merida, Brent Copeland, dijo este lunes que "es un inmenso placer que le demos la bienvenida a Mikel a nuestro equipo; es un piloto que aporta emoción a las carreras con sus increíbles habilidades de escalada, lo que lo convierte en uno de los corredores más competitivos para las grandes vueltas".

