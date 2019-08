Messi se queda en casa

Un jarro de agua helada. Después de su intervención como capitán durante la noche del Gamper, en la que, micro en mano, se reafirmó en su voluntad de conquistarlo todo al tiempo que pidió una comunión con el público que se resquebrajó tras los varapalos consecutivos en Europa ante la Roma y el Liverrpool, Messi se ha lesionado.

Tras acabar las vacaciones, con una última estancia en Ibiza, Leo regresó a Barcelona para iniciar la pretemporada, tardía en comparación con el resto porque disputó la Copa América como también lo hicieron Luis Suárez, Coutinho, Arthur y Arturo Vidal. Y, en el primer entrenamiento, esta mañana de lunes, el 10 notó un tirón en la pierna derecha que le hizo abandonar el terreno de juego. "Las pruebas realizadas muestran que tiene una lesión en el sóleo de primer grado", señala el comunicado médico oficial del Barcelona; "el jugador se quedará en Barcelona haciendo la recuperación y su evolución marcará la disponibilidad". Una baja más que sensible para el equipo, que deberá hacer la puesta a punto -el equipo tiene previstos dos partidos ante el Nápoles en Estados Unidos, en el Hard Rock Stadium de Miami el día 8 y en el Michigan Stadium el día 10- sin su referencia, cuando apenas faltan 11 días para que LaLiga dé el pistoletazo de salida.

Se presupone que la pequeña rotura de Messi le mantendrá una semana parado y otra de recuperación, por lo que difícilmente llegará al inicio de LaLiga, el viernes 16 ante el Athletic. Por fortuna para el Barcelona, la baja de Messi no repercutirá en los próximos amistosos a nivel económico porque se añadió una cláusula en el contrato de que nada cambiaba si la baja del 10 por lesión. "Tenía ganas de arrancar y lamentablemente tuve un percance en el primer entrenamiento que me va a dejar afuera un tiempito", escribió Messi en las redes sociales; "les agradezco a todos sus mensajes y las muestras de cariño, quería estar con el equipo y con la gente que nos sigue en USA. Esta vez no podrá ser, pero nos volveremos a ver pronto. Un abrazo a todos".

