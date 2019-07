Piqué pide plaza en Segunda B

Mientras su plaza en Segunda B es objeto de deseo, el Reus se hunde en un abismo de profundidad todavía desconocida. En poco más de medio año, el club, de 110 años de historia, ha pasado de competir en el fútbol profesional a estar al borde de la desaparición. Tras los impagos que propiciaron la fuga de casi la totalidad de su plantilla, primero, y la expulsión del equipo del campeonato de Segunda División, a media temporada, los disgustos no cesan en Reus.

El antiguo dueño, Joan Oliver, que fue director general del Barça durante la presidencia de Joan Laporta, se vendió el club henchido de deudas, entorno a los 8 millones de euros, y la llegada de unos inversores americanos parecía marcar un borrón y cuenta nueva para la entidad. Pero la gestión del nuevo dueño, Clifton Onolfo, ha aportado más promesas rimbombantes que dinero y la no presentación del aval para amarrar la plaza de Segunda B ha constatado el hundimiento del primer equipo hasta la Tercera División. Por ahora, porque ni tan siquiera ahí tiene asegurada la presencia el Reus la próxima temporada. La estructura deportiva está desmantelada y si la Federación Española y la Federación Catalana no dan luz verde para tramitar las fichas, el Reus desaparecerá. Solo se salvaría el filial, inscrito en Primera Catalana, porque depende de una fundación. En este contexto, Clifton Onolfo ha atacado precisamente a la fundación asegurando que es un lastre para el club. Onolfo, con poderes limitados porque quien maneja la gestión de la entidad es un administrador concursal, afirma tener a un entrenador atado, Ramon Maria Calderé, para competir en Tercera y ha impulsado una campaña para aumentar el número de abonados. El Reus juega sus partidos en el estadio municipal que, pese a no llegar a los 5.000 asientos, raramente se ha llenado. En sus mejores tiempos, el club contó con algo más de 2.000 socios.