María Vicente maravilla con el oro en el Europeo de atletismo Sub-20

María Vicente volvió a maravillar y se superó con una extraordinaria actuación que le valió la medalla de oro de heptatlón en el Europeo de Atletismo Sub 20 que se disputa en Boras (Suecia) y el récord de España absoluto. La atleta española se asienta como una de las más prometedoras del mundo en sus especialidades, el heptatlón y los saltos. A sus 18 años continúa rompiendo moldes y añadiendo títulos y marcas expecionales a su incipiente pero ya denso palmarés. Campeona mundial Sub 18 en heptatlón en 2017, también fue campeona europea Sub 18 un año después en esta prueba y en el triple salto.

Su mérito fue doble en la segunda jornada de los Europeos que se disputan en Boras. No le había ido bien el primer día. No obtuvo la marca que deseaba en el salto de longitud. Hacía dos meses, en Götzis (Austria), había saltado 6,31 metros. En Boras saltó 6,25, a cinco centímetros de los que alcanzó la británica Holly Mills, que se plantó en la la jornada final con 14 puntos más que ella.

Disputada la penúltima prueba, la de jabalina, Vicente continuaba por detrás a pesar de que pulverizó su mejor marca en esta disciplina. De manera que en la última prueba, los 800 lisos, necesitaba superar a Mills, a la irlandesa Kate O'Connor y a la suiza Annik Kallin, líder tras la jabalina. La atleta de L'Hospitalet de Llobregat corrió a la perfección. Controló a sus rivales en los primeros 400 metros y poco después lanzó un ataque que superó a Kallin, Mills y O'Connor. Marcó un registro de 2m 16,29s, seis segundos mejor que su plusmarca personal.

Fue la primera mujer española que supera los 6.000 puntos.Totalizó 6.115, lo que supone un nuevo récord de España superando los 5.905 puntos que obtuvo Carmen Ramos hace un año en Soria y los 5.900 puntos que la propia Vicente logró hace dos meses en Austria. Las marcas que acumuló la atleta española para conseguir el récord en Boras fueron, además de la del 800, 13m 68s en 100 metros vallas; 1,72 en altura; 11,96 en peso; 23m 76s en los 200 metros; 6,25 en longitud, 44,19 en jabalina y el colofón en los 800 metros.

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.