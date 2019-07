GP de Gran Bretaña 2019: horarios y dónde ver la carrera de F1

Este domingo se celebra el Gran Premio de Gran Bretaña 2019, la décima carrera de F1 de la temporada. Los pilotos se verán las caras en el circuito de Silverstone, por lo que el líder mundial, Lewis Hamilton (Mercedes), correrá en casa. El excéntrico campeón de Stevenage apunta a su sexto título, con 31 puntos más que su compañero finlandés Valtteri Bottas y con 71 de ventaja sobre 'Mad Max'.

Bottas privó el sábado a su compañero Lewis Hamilton de la 'pole position' delante de su público, por sólo 6 milésimas. Su registro de 1 minuto, 25 segundos y 93 milésimas supone además el nuevo récord del circuito. La exigua diferencia vaticina una carrera reñida el domingo entre las dos 'Flechas Plateadas'. El español Carlos Sainz Jr. (McLaren) solo pudo ser 13º y el mexicano Sergio Pérez (Racing Point) 15º.

La carrera anterior se celebró en Spielberg, durante el GP de Austria 2019. El holandés Max Verstappen (Red Bull) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) coparon los dos primeros puestos de una emocionante y polémica carrera, cuyo resultado no se confirmó hasta tres horas después del final.

Verstappen se convirtió en el más joven ganador de la historia, con 18 años, hace tres, cuando se impuso en el Gran Premio de España. Su triunfo en Austria fue un día en el que también brilló su ex compañero español Carlos Sainz (McLaren), protagonista de la gran remontada, desde el fondo hasta el octavo. También supuso el primero de Honda en la era híbrida de la F1: no ganaba una carrera desde 2006.

Hamilton es líder del campeonato con 197 puntos, 31 de ventaja sobre Valtteri Bottas, 71 sobre Max Verstappen y 74 sobre Sebastian Vettel. Sainz, séptimo con 30 puntos, es "el mejor de entre el resto" (the best of the rest, como se describe a su escudería en inglés). Papel con el que, según explicó a Efe el piloto madrileño en Spielberg, McLaren no se debería conformar en los años venideros.

HORARIOS DEL GP DE GRAN BRETAÑA DE F1 Domingo 14 de julio Carrera: 15.10h (52 vueltas) *Hora de Europa Central

Lo que pase en la carrera de este domingo 14 de julio se podrá ver en directo, a partir de las 15:10h., en Movistar+ y en la web de EL PAÍS.

