¿Atacará el Movistar? Enric Mas cree que sí

Con Guillaume Martin, que es filósofo, autor teatral y novelista, y ciclista del Tour, escalador ligero, habla de la etapa de este jueves Pedro Horrillo, exciclista, columnista y filósofo. Filosofan, por supuesto, y lo hacen disparándose chistes malos, del tipo “el menú del Tour consiste en ciclistas a la plancha muy hechos, jeje”.

Reflexionan sobre la triste condición del ciclista, obligado al martirio para ganarse la admiración de todos, y, de paso, recuerdan que toca montaña, el ascenso a la bien llamada Planche des Belles Filles, 7 kilómetros al 8,7% con una rampa final, la plancha de verdad, de 400 metros al 24% en los Vosgos soleados, y que el Tour sufrirá una resaca tremenda el viernes. Y a sus espaldas, oyen a Enric Mas, ciclista muy bueno, el español mejor situado en la general (octavo a 46s), anunciar como quien pide dos huevos duros: “Y el Movistar va a atacar”.

“Jeje”, repite Eusebio Unzue, el jefe del Movistar, cuando se la pregunta si es verdad lo que dice Mas, que corre en otro equipo, Deceuninck. “¿Cómo habla de atacar con lo que queda de Tour? Estamos en la sexta etapa. Además, por supuesto, si fuera a atacar no lo iría anunciando el día anterior para que se enteraran todos”.

Así va la clasificación Individual

Montaña

Equipos

Regularidad Nombre Diferencia 1 FRA Julian Alaphilippe 18h 44:12 2 BEL Wout Van Aert + 00:14 3 NED Steven Kruijswijk + 00:25 4 NZL George Bennett + 00:25 5 AUS Michael Matthews + 00:40 6 COL Egan Bernal + 00:40 7 GBR Geraint Thomas + 00:45 8 ESP Enric Mas + 00:46 9 SVK Peter Sagan + 00:50 10 BEL Greg Van Avermaet + 00:51 Nombre Puntos 1 BEL Tim Wellens 17 2 LAT Tom Skujins 9 3 BEL Xandro Meurisse 6 4 AUS Simon Clarke 4 5 BEL Greg Van Avermaet 2 6 SUI Michael Schär 1 7 NED Wilco Kelderman 1 8 FRA Julian Alaphilippe 1 9 COL Nairo Quintana 1 10 GER Lennard Kämna 1 Nombre Puntos 1 SVK Peter Sagan 144 2 AUS Michael Matthews 97 3 ITA Elia Viviani 92 4 ITA Sonny Colbrelli 88 5 ITA Matteo Trentin 75 6 NED Mike Teunissen 64 7 BEL Greg Van Avermaet 62 8 BEL Jasper Stuyven 48 9 AUS Caleb Ewan 46 10 ITA Giacomo Nizzolo 40 Nombre Diferencia 1 NED TEAM JUMBO - VISMA 56h 42:43 2 GER TEAM SUNWEB + 01:44 3 USA EF EDUCATION FIRST + 01:57 4 GBR TEAM INEOS + 02:02 5 FRA GROUPAMA - FDJ + 02:08 6 AUS MITCHELTON - SCOTT + 02:44 7 KAZ ASTANA PRO TEAM + 02:49 8 GER BORA HANSGROHE + 03:04 9 BRN BAHREIN - MERIDA + 03:37 10 RSA TEAM DIMENSION DATA + 04:14 Clasificación completa

No es tan extraña la predicción de Mas porque hace nada, un par de meses, el Movistar ganó el Giro atacando desde la quinta etapa. Como en el Tour ocurre con Nairo y Landa, los líderes del equipo en el Giro, Carapaz y Landa, fueron de los más perjudicados en las pruebas contrarreloj. Si querían ganar, y ganaron, necesitaban atacar, y atacaron a la orden de Max Sciandri y Txente García Acosta, que gritaba “¡Dracarys!” y todo era llama y fuego, y sus ciclistas, dragones que sembraban la desolación entre los rivales. Los équipiers se pegaban por entrar en la fuga previa para contribuir más que nadie en los ataques finales de sus jefes. Imanol Erviti, el más veterano del equipo, que no estuvo allí, desea participar en uno de esos aquelarres, y organizarlo aquí, en el Tour, el mejor escenario.

Unzue, el prudente, solo admite que enviará a dos de los suyos en la fuga de los avanzados que seguramente se formará en el Markstein, el primero de los tres puertos de primeras que incluye los 160 kilómetros de la travesía de los Vosgos, a veces tenebrosos, este verano, soleados. Después quedan el Balón de Alsacia venerable, donde Ocaña se partió la boca y Eddy Merckx se vistió de amarillo por primera vez en su vida, y la Planche final. Después verá si contribuyen al ataque o a la defensa de sus líderes, que tienen ya hormigas en las piernas. Nairo, el eficiente, sin embargo, advierte: "Un tiro al aire, un tiro menos".

Mas mientras tanto, disfruta del placer de tener a Alaphilippe, compañero de equipo, líder del Tour, lo que le permite, bien resguardadito, recibir lecciones gratis y cercanas de cómo vestir con dignidad el maillot amarillo y obliga a descubrirse a los equipos rivales. “Es una situación ideal”, dice Contador, que está de visita por el Tour y apuesta también por Landa. “Mas solo debe aparecer en la última semana, hasta entonces no dará una pedalada de más. Y entonces el Ineos y el Movistar harán la carrera por él”, dice el estratega de su Deceuninck, Patrick Lefévère, mientras el debutante mallorquín afirma, con la humildad que tanto le ayudó también en la última Vuelta: “Claro que no pienso en coger el amarillo en La Planche. Bastante tendré con no descolgarme…”

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.