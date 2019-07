Peter ‘Hulk’ Sagan explota en Colmar

Al mediodía, las ciudades despiden a los ciclistas, que se van con el Tour a otra parte y transforman las vallas que han delimitado la carrera en cercos para sus canchas de petanca bajo los plátanos. Los más audaces se han ido al amanecer casi a las cunetas de hierba suave y han plantado sus sombrillas y hamacas, que vuelan y derriban corredores a veces. Ven pasar el Tour, después ven el Tour por la tele. En las terrazas a la sombra comen los jugadores y después se tumban en el sofá para ver la etapa. Del sopor les sobresalta como una explosión y abren los ojos con el tiempo justo para ver a Sagan, de verde como siempre, haciendo el Hulk a 60 kilómetros por hora en la línea de meta, y dicen, “¡jopé! ¡Qué bárbaro!”

Ellos son el Tour.

La misma admiración incondicional, de aficionados con la boca abierta, que empieza a ganarse Alaphilippe, aún de maillot amarillo, la disfruta desde hace años Sagan, un imprescindible del Tour.

Así va la clasificación Individual

Montaña

Equipos

Regularidad Nombre Diferencia 1 FRA Julian Alaphilippe 18h 44:12 2 BEL Wout Van Aert + 00:14 3 NED Steven Kruijswijk + 00:25 4 NZL George Bennett + 00:25 5 AUS Michael Matthews + 00:40 6 COL Egan Bernal + 00:40 7 GBR Geraint Thomas + 00:45 8 ESP Enric Mas + 00:46 9 SVK Peter Sagan + 00:50 10 BEL Greg Van Avermaet + 00:51 Nombre Puntos 1 BEL Tim Wellens 17 2 LAT Tom Skujins 9 3 BEL Xandro Meurisse 6 4 AUS Simon Clarke 4 5 BEL Greg Van Avermaet 2 6 SUI Michael Schär 1 7 NED Wilco Kelderman 1 8 FRA Julian Alaphilippe 1 9 COL Nairo Quintana 1 10 GER Lennard Kämna 1 Nombre Puntos 1 SVK Peter Sagan 144 2 AUS Michael Matthews 97 3 ITA Elia Viviani 92 4 ITA Sonny Colbrelli 88 5 ITA Matteo Trentin 75 6 NED Mike Teunissen 64 7 BEL Greg Van Avermaet 62 8 BEL Jasper Stuyven 48 9 AUS Caleb Ewan 46 10 ITA Giacomo Nizzolo 40 Nombre Diferencia 1 NED TEAM JUMBO - VISMA 56h 42:43 2 GER TEAM SUNWEB + 01:44 3 USA EF EDUCATION FIRST + 01:57 4 GBR TEAM INEOS + 02:02 5 FRA GROUPAMA - FDJ + 02:08 6 AUS MITCHELTON - SCOTT + 02:44 7 KAZ ASTANA PRO TEAM + 02:49 8 GER BORA HANSGROHE + 03:04 9 BRN BAHREIN - MERIDA + 03:37 10 RSA TEAM DIMENSION DATA + 04:14 Clasificación completa

Las victorias de Sagan, sus exhibiciones de potencia bruta transformada en velocidad de pedaleo en décimas de segundo, forman parte ya de la rutina espectacular del Tour en los últimos ocho años, y con esta alsaciana de Colmar entre viñas de Riesling y pinot gris y colinas duras de asfalto áspero, ya son 12. Se esperan y se celebran, y cuando llegan tranquilizan a la gente del Tour, a la que no le gusta el Sagan serio y morugo de los días que no gana, desganado y sin ganas de chistes en la zona mixta. “Hay que entenderlo. Peter suele estar tenso los primeros días de Tour, solo más tarde se relaja y es más él. Y cuando gana ya cambia, claro”, dice su mánager, el exsprinter Giovanni Lombardi, también agente de Viviani el ganador del día anterior, quien los días inspirados es un oráculo infalible en las salidas de las etapas. “El Deceuninck va a dejar irse la fuga fingiendo que no quiere defender el maillot de Alaphilippe, así que los dos que quieren ganar la etapa, y la disputarán como una clásica, el Bora de Sagan y el Sunweb de Matthews, trabajarán a tope para llegar al sprint, donde ganará Peter, claro”, anticipa Lombardi cuatro horas antes de que suceda tal cual, y quien le oye se maravilla y hasta piensa que el italiano se cuela en las reuniones de los equipos y los espía y así sabe lo que van a hacer.

No es así, claro. Lombardi solo dice en alto lo que toda la gente del ciclismo sabe, una de las leyes clásicas: el mejor equipo es aquel que mejor sabe hacer que sean los rivales los que hagan el trabajo que a ellos más les conviene. O, dicho en su argot: antes de ponerte a comer de tu plato, come del plato del vecino. El ciclismo, el único deporte en el que los que trabajan lo hacen para los suyos y para los demás, que se aprovechan.

La prensa francesa, aún fascinada por la alegría de su Alaphilippe, el hijo del director de orquestina de salón de baile que toca la batería, que danza cuando pedalea y que sube a la carrera, de dos en dos escalones, la escalera que lleva al podio, le pide que ataque todos los días, que gane más tiempo, que llegue hasta el final de amarillo, o hasta dónde sea. El equipo responde casi como preguntando si se han vuelto todos locos. El Tour es largo, el Tour es inteligencia, el Tour es no gastar al equipo y a los corredores tontamente en etapas que no son nuestras: el Tour es también Enric Mas.

El Deceuninck no es el único que maneja la regla de que todo derroche innecesario conduce a la melancolía. Dan Martin, el irlandés, ha intentado dar menos pedaladas estresadas que nadie viajando casi siempre a cola de pelotón mientras los demás se pegan por ir en cabeza. Es una lotería –un corte, una caída delante, acaba con las esperanzas--que le salió bien a Pantani en el 98. Simon Yates pierde todos los días tiempo para estar más fresco el día que toque ayudar a su gemelo Adam.

El día puede ser este jueves: llegan Los Vogos y La Planche des Belles Filles. Se espera a todos y más que nadie a Egan Bernal, el colombiano de 22 años que estrena ruedas ligeras y parece que ha nacido en el Tour, así habla. “Es solo su segundo Tour”, dice su compañero de habitación, Castroviejo. “Pero aprende muy rápido. Ya sabe más que casi todos”.

