Messi: “Hay un buen grupo, vamos a levantarnos”

En la previa de la Copa América, Lionel Messi anticipó el momento de la selección argentina: “No somos candidatos como otras veces, pero vamos a buscar la Copa América”. Un mensaje más realista que oportunista. No buscaba regatear la presión. Messi no estaba equivocado, la renovada Argentina está en formación. Colombia no lo desaprovechó. “Más allá del resultado creo hicimos cosas buenas. Nos tenemos que quedar con lo positivo. Hay que levantar la cabeza y seguir”, se arrancó Messi. El 10 ejerció de capitán, sin mala cara, fue el jugador argentino que más tiempo se detuvo en la zona mixta. “Esto recién empieza”, añadió.

Lionel Scaloni buscó, como Messi, tirar de optimismo. “Los jugadores saben muy bien que esto es largo y que quedan dos partidos por delante. Lo más importante es quedarse con lo bueno y corregir los errores que tuvimos”, apuntó el entrenador de Argentina, que ante Colombia dirigió el primer partido oficial de su carrera, el décimo con la Albiceleste. Tanto Messi como Scaloni destacaron la segunda parte de Argentina, recuperada tras un primer tiempo en el que ni se acercó a la portería de Ospina. “Hicimos dos o tres ajustes”, explicó Scaloni; “el equipo salió a buscar más y hubo un cambio de actitud. El segundo tiempo fue digno de Argentina. Colombia es un buen equipo y, cuando mejor estábamos, nos hicieron el gol de contra”.

“Yo no sé si el primer tiempo fue malo”, replicó Messi; “quizás fue cuando nos replegamos un poquito más, donde aguantamos y esperamos que ellos tengan la iniciativa. Pero si bien tenían la pelota, no nos crearon ocasiones claras”. Y el 10 continúo su análisis: “En el segundo tiempo nos soltamos un poquito más y cuando mejor estábamos un pelotazo en defensa se convierte un golazo. La verdad es que nos vamos amargados por eso, porque en ese momento era cuando mejor estábamos jugando”.

Messi no buscó justificar la derrota. Scaloni, en cambio, no se pudo contener. “Me pareció lamentable como estaba el estado de la cancha, dejó mucho que desear, lo quería decir...”, se quejó el técnico. “Nadie te regala nada y eso quedó claro en este partido. Y más allá de la cancha que no estaba bien, no hay que poner excusas”, dijo La Pulga. Una derrota que no trastocó a Messi, ajeno a la crítica. “En Argentina, siempre cuando se pierde es grave y llevamos todo a lo máximo. Hay un buen grupo, vamos a levantarnos. Estamos preparados para asumir el desafío. Tenemos que hacernos fuertes, pensar en lo que viene y no bajar los brazos. Queda mucho”, concluyó el 10.

