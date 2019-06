Marc Gasol: “Este título significa el mundo”

Marc Gasol, a sus 34 años y tras 11 temporadas, consigue su máximo objetivo en la NBA. Después de más de una década intentándolo con Memphis, le han bastado cuatro meses en Toronto para cantar por fin victoria. “Significa muchas cosas. Significa el mundo. Todavía estoy flotando”, dijo tras abrazarse con Ibaka, con Lowry, con Scariolo, con todos. “Estoy emocionado. Mucha gente se merece esto. A pesar las lesiones, Golden State ha mostrado mucho corazón y lo mucho que cuesta ser campeón. No han puesto ninguna excusa. Y tengo mucho respeto por ellos. Estoy muy feliz por haber ganado. Contamos con un grupo de chicos muy especial y nos hemos ayudado, sobre todo en los momentos más difíciles en los que podríamos habernos señalado con el dedo y culparnos. No hicimos eso y nos aferramos a nuestros compañeros”.

El pívot español fue traspasado por los Grizzlies en febrero. Y desde el primer momento fue consciente de la oportunidad que significaba llegar a un equipo con el potencial de los Raptors. “Tan pronto como sucedió el intercambio vi la posibilidad. Es simple, basta leer la lista de jugadores. Todos nos ayudamos y la mentalidad era esa, y la voluntad del cuerpo técnico también. Esta franquicia no toma atajos. Eso no garantiza que vayas a ganar, pero ayuda. Por ejemplo, ayudó que todo el mundo fuera tan positivo cuando estábamos 2-0 abajo contra Milwaukee y nos dijimos: 'Ejecutemos, ayudémonos, hagamos esto o lo otro. Nadie culpaba y nadie era negativo. Hemos demostrado mucha resistencia y unidad. Solo así se puede ganar cuatro veces a un equipo tan bueno como los Warriors”.

El 33 de los Raptors tuvo palabras de agradecimiento en especial para Sergio Scariolo, el seleccionador español y asistente de Nick Nurse. “Me ha ayudado muchísimo a entender los sistemas de ataque, que era su parcela. He estado junto a él en muchas batallas y es genial. Dentro de un mes volveremos a los entrenamientos para preparar el Mundial, pero ahora, durante un par de semanas, me empaparé de hielo”.

Stephen Curry. Frank Gunn AP

Stephen Curry vivió la cara más amarga del baloncesto, no solo porque perdió la final sino porque vio que, por segunda vez, se lesionaba un compañero. Tras la rotura del talón de Aquiles de Kevin Durant, de la que fue operado el miércoles, Klay Thompson sufrió la rotura de los ligamentos de la rodilla izquierda. “Es duro perder una final, pero nuestra historia no ha terminado”, sentenció la estrella de los Warriors. “Cuando ves que este partido y esta final se juegan a una sola posesión, después de todo lo que ha sucedido en los playoffs, se puede estar orgulloso de lo conseguido. Nos hemos batido hasta el final. Lo que hemos vivido estos últimos cinco años ha sido increíble, pero no creo que esto sea el fin para nosotros”.

El entrenador de los Warriors, Steve Kerr, elogió a los Raptors: “Es un equipo fantástico, que defiende bien, que mueve el balón con velocidad y tiene un estilo de juego soberbio. Quiero rendir homenaje también a mi equipo. Lo que veo en él después de cinco años es una increíble combinación de talento, implicación y carácter”. El técnico se refirió a la lesión de Klay Thompson. “Cuando me han dicho no podía jugar me he dicho ‘¿Es un chiste? Hay que parar esto. Pero es el baloncesto”.

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.