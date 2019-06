José Manuel Calderón: “Marc Gasol es más que puntos y rebotes”

La final de la NBA mide a dos equipos muy especiales para José Manuel Calderón. El base jugó con los Raptors sus ocho primeras temporadas en la NBA y, en un episodio rocambolesco, fue jugador de Golden State el 1 de marzo de 2017. Pero debido a una lesión de Kevin Durant el traspaso se deshizo de inmediato y acabó tres días después en Atlanta. A los 37 años, y tras una segunda etapa en Detroit, el base opina la final. Los Raptors mandan 3-1 y en el quinto partido (madrugada del lunes al martes a las 3.00; Movistar Deportes y Vamos) tienen la primera ocasión de ganar el anillo.

Pregunta. ¿Cuál es ahora su situación?

Respuesta. Igual que el año pasado. Lo lógico es que en julio llegue alguna oferta. Me encuentro muy bien. Llevo tres semanas trabajando con mi entrenador. Quien me quiere a mí sabe lo que hay. Sé mi rol, sé lo que puedo hacer y no dependo por quién firme Kemba Walker o Kyrie Irving para irme a un lado u otro. Probablemente Ricky tenga más incertidumbre en el sentido de que primero van todos los all star y luego hay que ir viendo los huecos.

P. ¿Cómo definiría su papel esta temporada con los Pistons?

R. Ha sido un poco diferente. Después de haber jugado mucho en Cleveland esperaba hacerlo con más regularidad. En la primera parte de la temporada jugué más debido a las lesiones, en la segunda, con todos sanos, me costó más entrar. Pero estoy muy contento por haber conseguido el objetivo que teníamos como equipo. Y voy a estar preparado para estar en un equipo de tercer base, o de segundo si hay algún equipo joven. Ese es mi papel tras 14 temporadas.

P. De esas, siete y media las jugó en Toronto. ¿Cómo definiría lo que están consiguiendo?

R. Es algo muy especial para mí. Lo bueno que tiene la NBA es que te da opción de ir creciendo como equipo, de mejorar haciendo cambios y que vayan rotando los que dominan la Liga. El año pasado, los Raptors ya hicieron muchos cambios y la gente les criticó. Siguieron en ello y les está saliendo bien. Ahora pueden ganar el anillo de campeones. Es bueno para el baloncesto, y para la ciudad de Toronto es increíble. Desde que yo jugué allí la afición ha ido creciendo y la gente se ha ido enganchando cada vez más.

P. La temporada pasada prescindieron del entrenador, Dwane Casey, pese a que fue elegido el mejor del año. ¿Ha sido una apuesta valiente o arriesgada?

R. No es la primera vez que sucede que el mejor entrenador se va de un lado para otro. Al final, vas intentando ver dónde mejoras, o ni siquiera por mejorar sino porque igual buscas otro estilo de juego o de algo que, como se está viendo, está surtiendo efecto. Los jugadores han comprado cada uno su rol y están muy contentos con ese rol. Eso es la clave, tener a todo el mundo contento es muy complicado y lo importante es cómo manejas todas esas personalidades. Muchas veces, que cada uno esté cómodo, es más importante que el tipo de juego o sistema que utilizas.

P. También apostaron por Leonard tras un año lesionado, se deshicieron de DeRozan y luego incorporaron a Marc Gasol y dejaron a Valanciunas...

R. Así es el deporte. Y si hubieran perdido el partido siete contra Filadelfia [en semifinales de Conferencia] todo el mundo hubiera criticado esos cambios. En el mundo del deporte se es muy extremista. Te arriesgas y la línea entre el éxito y el fracaso es muy fina. Esa canasta de Leonard que bota cuatro veces en el aro [en la final de Conferencia contra Milwaukee] te puede cambiar todo. Por eso tienes que vivir al día. En este caso, ha funcionado. Si no, al día siguiente estás en la calle por haberte arriesgado.

P. ¿Poseen un sello especial estos Raptors?

R. Tienen una identidad que se ha ido formando durante los últimos años. Juegan en equipo, aunque siempre se han topado con los equipos de LeBron, pero no solo ellos, sino todos los del Este. Tienen una forma de jugar en conjunto y han encontrado en Leonard a un jugador que les ayuda en los momentos más complicados.

P. ¿Está dando un salto de calidad Kawhi Leonard?

R. Cuando uno no juega durante un año la gente se olvida muy pronto de él. Y esta temporada, que si descansa, que si no descansa… Pero cuando ha tenido que estar ha estado y a un nivelazo. Todos sabíamos que podía ser uno de los mejores de la Liga. Pero todo el mundo tenía la duda de si iba estar bien o no tras la lesión.

P. Lowry es el más veterano en el equipo. Hubo quien le colgó la etiqueta de perdedor.

R. Si te pones a pensar así, ¿James Harden es un perdedor? ¿Y Chris Paul? ¿Y jugadores que son all star y que no han ganado anillos? No es fácil. Para mí nunca han sido perdedores. Hay muy pocos Durant, LeBron o Curry que puedan llevar el equipo ellos solos. Muchos all star que no son capaces de ganar solos, y no creo que sean perdedores.

P. ¿Qué le parece la contribución de Marc Gasol?

R. Está jugando muy bien. Ha dado a los Raptors un salto de calidad muy importante. La gente que no entienda demasiado de baloncesto tal vez tiende a reprocharle por los números... Pero Marc hace más cosas que sumar puntos y rebotes. Les ha dado muchísimo tanto en defensa, como en ataque, como en creación de espacios. Hace que todos pasen más el balón. Con su sola presencia ha hecho que todos hayan mejorado.

P. ¿Ibaka?

R. La llegada de Marc ha beneficiado a Serge. Tiene un rol más importante en esa segunda unidad. Tiene mucho más balón, puede hacer muchos más tiros, está más libre. Es mejor jugador. Hay muchos roles en los equipos y no solo se trata de ser titular. Encontrar esos roles hace que los equipos funcionen.

