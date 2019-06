Pesic boicotea la presentación de la final de la Liga entre el Real Madrid y el Barcelona

“Me pediste tiempo / condena que ya cumplí / no ha cambiado nada / ya decido yo por ti”, canta Rozalén en uno de los estribillos de la canción Sinmigo. La cantante manchega se ha convertido en protagonista involuntaria en la antesala de la final de la Liga Endesa entre el Real Madrid y el Barcelona. Tomando como excusa su concierto, programado para mañana viernes a las 21.30 horas en el Wizink Center, Svetislav Pesic ha iniciado su particular batalla psicológica boicoteando el tradicional acto de presentación del playoff por el título. Por primera vez en la era moderna, no habrá foto conjunta entre los capitanes y los entrenadores de los dos equipos antes del inicio del combate al mejor de cinco asaltos.

En una decisión “inédita” como reconocen desde la ACB, Pesic ha programado la llegada de su equipo a Madrid a las 22.00 horas del viernes, sin tiempo para ceremoniales. Alega el técnico serbio que al no estar disponible la pista del WiZink Center por el evento musical su intención es apurar los entrenamientos de la víspera en el Palau Blaugrana. A instancias de su entrenador, el Barcelona ha renunciado al ofrecimiento del Madrid de entrenar en las pistas del pabellón de Valdebebas para luego acudir, de forma conjunta como marcaba el protocolo oficial, a la Sala Truss ubicada en las instalaciones del pabellón del barrio de Goya, que estaba reservada desde hace días para el acto.

Presentación de la final de la Liga de 2015 alejandro ruesga

Ante la tesitura generada, Pesic y Laso ofrecerán, cada uno en sus respectivas instalaciones, una rueda de prensa matinal planteada sobre la marcha para paliar el vacío mediático por la ausencia de presentación oficial. La ACB se reserva las medidas sancionadoras a tomar ante la decisión unilateral del club azulgrana de boicotear el acto, circunstancia que remarca las tensiones latentes entre los dos grandes del baloncesto español desde la final de la pasada Copa del Rey. Pesic ha comenzado el pulso antes de que el balón se lance al aire.

Desde la llegada de Laso al Madrid, en verano de 2011, la cosecha de títulos de ambos proyectos es de 16 a 7 a favor del conjunto blanco (11-3 desde la Liga azulgrana de 2014). Pero, desde el regreso de Pesic al Barça, hace año y medio en vísperas de la Copa de Las Palmas, la fotografía parcial resulta muy favorable al conjunto azulgrana con seis victorias en los últimos ocho duelos directos, cuatro en los cinco choques de esta temporada, y dos triunfos coperos tan polémicos como estratégicos para frenar la crecida del ciclo madridista. Este curso, el Barça venció los dos partidos de la Liga Endesa (86-69 y 76-82), la final de Copa del Instant Replay (94-93) y el clásico de Euroliga en el Palau (77-70). El Madrid solo venció en el duelo continental que disputó como local (92-65) y venganza blaugrana.

