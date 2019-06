Pau Gasol: “La final tiene buena pinta para los Raptors”

Apoyado en unas muletas último modelo, que dicen prevenir los problemas cardiovasculares futuros, Pau Gasol atiende a la carrera a EL PAÍS. La operación de su fractura de estrés en el pie izquierdo no le borra la sonrisa ni le resta amabilidad, acostumbrado como está a pararse ante los micros como una rutina. Minutos más tarde, el pívot de los Milwaukee Bucks también atendió a los medios reunidos en la presentación de la nueva edición de la Pau Gasol Academy, donde este verano jugarán 350 niños de 21 países.

Pregunta. ¿Cómo van los plazos de recuperación?

Respuesta. Bien, pero todavía tengo que estar en reposo porque hace cinco semanas exactas de la intervención. Ahora, tendré que ganar en peso y seguiré con la bota otra semana. Luego ya normalidad, aumentando la carga en el pie para poder llegar a la pretemporada en plenas condiciones con mi equipo o con el que sea…

P. ¿Va a seguir en los Bucks?

R. Veo opciones de proyecto y de anillo. Por eso me uní a ellos, porque veo una oportunidad grande y real. Veremos qué sucede, si puedo tener continuidad con Milwaukee y seguir ayudándole con mi experiencia y liderazgo. Es un equipo con mucho potencial, juventud y talento. Y un jugador como yo puede aportar mucho valor. Y si no, veré otras opciones.

P. Sobre su situación contractual, tiene garantizados 6,7 millones de dólares (casi seis millones de euros) para la próxima temporada. ¿Pero eso quién lo paga?

R. Cuando hice el buyout [una descompra consensuada] con los Spurs, renuncié a una parte del dinero de la siguiente temporada para poder ser agente libre y firmar con los Bucks. Creo que una parte importante de esa cantidad me la seguirá pagando San Antonio. Lo que está claro es que quiero jugar tras una temporada muy difícil por las lesiones y porque no he tenido continuidad ni he competido lo que quería, que es para lo que trabajo. Nunca había tenido una lesión así y que me ocurra en la 18ª temporada que estoy en la NBA entra dentro de lo razonable.

P. El que no se detiene es Marc, con posibilidades de ganar el anillo y de convertirlos en los primeros hermanos en lograrlo…

R. Ojalá sea así y ganen los Raptors. Sería histórico porque no se ha conseguido antes. La verdad es que tiene buena pinta. Hemos tenido mucha suerte de poder jugar al baloncesto y de llegar tan lejos. Ni en los mejores sueños podíamos pensar algo así.

P. ¿Le ha dado algún consejo para afrontar esta final?

R. Intentamos no hablar mucho de baloncesto. Sabe lo que tiene que hacer y desde hace muchos años deseaba tener esta oportunidad. No pudo con Memphis y ahora con Toronto sí. Está preparado física y mentalmente, lo está haciendo perfecto. Así que no hay que decirle mucho más.

P. ¿Cómo valora la evolución de su hermano?

R. Ha tenido un camino distinto al mío, pero su capacidad de sacrificio y su talento natural ha sorprendido a mucha gente. Ha llegado a las metas más altas. Estoy muy orgulloso y feliz por lo que ha conseguido y espero que siga así.

P. Un momento clave para su evolución fue el paso atrás que dio en la pista para lanzar triples. ¿Es la nueva ley del juego?

R. Es que el tiro exterior es fundamental para todos los jugadores. Da la sensación de que dentro de un tiempo los rivales nos prohibirán tirar desde dentro de la zona. Es la evolución del juego.

P. ¿A ustedes les ha beneficiado esta evolución?

R. Sí, porque los dos tenemos versatilidad para ajustarnos a esa nueva característica del juego. Pero, por otra parte, también requiere un periodo de ajuste. Nosotros estábamos acostumbrados a tener una presencia importante en el poste bajo. Hoy en día es casi prehistórico. Hay que adaptarse y olvidarse del pasado.

P. ¿También del presente porque no estará en el Mundial?

R. Es algo difícil de encajar. Pero no queda otra y hay que asumirlo porque estoy centrado en seguir jugando a mis 39 primaveras, que no está mal. Me sabe mal pero la lesión requería cirugía y esta vez no podré estar con ellos.

P. ¿Cómo ve a la selección?

R. Hay mimbres para hacer algo grande. La cohesión del grupo es muy especial. Espero que puedan estar arriba, luchar por las medallas y ojalá clasificarnos para los próximos Juegos.

P. ¿Querrá estar?

R. Por supuesto. Es una de mis grandes ilusiones y espero que el equipo lo haga muy bien y que la salud me respete para que pueda estar una vez más con ellos.

Una academia de altura La Pau Gasol Academy by Santander, programa de tecnificación que se desarrollará en Barcelona durante la última semana de junio, pretende convertirse en un referente del baloncesto a nivel europeo. Con más de 350 participantes -se acabaron las plazas hace tres meses- que llegan de 21 países, el campus cuenta con varias categorías. Por un lado está la Academy Clásica, que acoge a niños de 8 a 17 años y que está abierto para todos. Otra es la Academy Rising Stars, con chicos de 15 a 17 años y que está restringido a jugadores elegidos por sus aptitudes técnicas y académicas, que también aspiran a una proyección internacional. Y luego está la Academy Special Olympics, que es para personas con discapacidad intelectual. Junto a todos ellos estará Pau Gasol, que hará visitas a las diferentes sedes del campus, además de varios entrenadores profesionales. "Pero no voy a desvelar la sorpresa", matizó Gasol, que también ha querido hacer de la experiencia algo saludable, pues se incrementarán las actividades y dinámicas dirigidas a enseñar hábitos saludables a los participantes.

