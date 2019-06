La Eurocopa empieza a vender entradas

A las 14.00 horas del 12 de junio, es decir, justo un año antes del comienzo de la Eurocopa, se ponen a la venta las entradas para el evento futbolístico que se celebrará en catorce sedes durante el verano de 2020. La UEFA venderá tres millones de localidades, –un millón más que en la Euro 2016–, de las que la mitad empiezan a venderse hoy, a través de la web la competición que ayer cerró los partidos de la fase de grupos en la que España, con cuatro victorias en otros tantos partidos, camina firme hacia la fase final. En el probable caso de que se clasifique, jugará, tal como anunció la UEFA, dos partidos en San Mamés, una ciudad en la que la selección española no juega desde 1967, cuando se enfrentó a Turquía en partido de clasificación de la Eurocopa, que acabó 2-0, con goles de Gento y Grosso.

La UEFA ha establecido un sistema con el que pretende evitar en lo posible el fraude en la venta de entradas, que en la primera oleada serán un millón. Para ello, abre un plazo de inscripción, que exige un registro personal, por el que se pueden solicitar un máximo de cuatro localidades por persona. El plazo se cierra el 12 de julio. En esa fecha se responderá a todas las solicitudes. En caso de que las solicitudes excedan el número de plazas disponibles, se realizará un sorteo, en el que no se tendrá en cuenta la fecha de la solicitud, es decir, hasta el 12 de julio hay tiempo para apuntarse, sin temor a que se agoten las entradas.

Según explicó el secretario general de la Federación Española, Andreu Camps, en un acto celebrado en San Mamés, los solicitantes que no consigan su localidad en el sorteo, entrarán en un programa denominado “Fan First”, algo así como una lista de espera, de la que se tirará para las localidades que no se recojan a tiempo, o se devuelvan por cualquier causa. Además, la UEFA establecerá un sistema de reventa de entradas, para que quienes no puedan utilizar su localidad ya abonada, puedan venderla, a través de la organización, al mismo precio al que la adquirieron.

Según informó la organización de la sede de la Eurocopa en Bilbao, de los tres millones de entradas que se pondrán a la venta, al menos un millón estarán por debajo de los cien euros, y de ellas, 900.000 costarán menos de 50 euros. La UEFA ha decidido que el precio de las localidades variará de una ciudad a otra, en función del nivel de vida de cada sede. Las entradas para San Mamés costarán entre 50 y 185 euros.

En noviembre, cuando se conozcan las selecciones que se clasificarán para la Euro 2020, la UEFA establecerá otros mecanismos para poner a la venta paquetes de entradas a los aficionados de los países que la jugarán.

La UEFA presentó también, después de la explicación sobre la venta de entradas, a los embajadores españoles de la Eurocopa, los ex internacionales Julen Guerrero y Carlos Marchena. Ambos se refirieron a la protesta que se realizó a la entrada de San Mamés, por una treintena de personas contrarias a la celebración de la Eurocopa en Bilbao. Para Guerrero, “hay que verlo todo desde la perspectiva del deporte. Espero que en la Euro lo que prevalezcan sean los valores deportivos, sólo eso”. Para Marchena, “el fútbol está para unir y enseñar valores positivos a la sociedad”.

