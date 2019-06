Cazorla: “El anuncio de mi convocatoria me dejó en ‘shock’”

Santiago Cazorla fue una de las novedades en la lista de convocados que ofreció Robert Moreno, segundo entrenador de España, para los dos próximos encuentros clasificatorios para la Eurocopa de 2020 ante Islas Feroe y Suecia que disputará el combinado nacional el próximo viernes y el siguiente lunes. El asturiano, ausente de cualquier lista en los últimos cuatro años (su último partido fue ante Inglaterra en diciembre de 2015), aseguró está mañana en Las Rozas que la noticia de su regreso le generó una conmoción que tardó en interiorizar. "La noticia me pilló parado y me costó asimilarlo varios días, no lo esperaba", reconoció el futbolista del Villarreal. "Me lo comunicaron mis amigos, fue un shock los primeros días, pero con el paso del tiempo me he ido mentalizando de que se trata de un nuevo reto y una ilusión para mí".

A los 34 años y tras superar un calvario de lesiones de tobillo que le situaron ante el abismo de una retirada, Cazorla trasladó un mensaje de optimismo para todos aquellos futbolistas que se encuentren en una situación similar a la suya, y al mismo tiempo quiso dejar claro cuáles fueron los motivos que le trasladó el cuerpo técnico para justificar su entrada en la convocatoria. "Ellos me han transmitido que estoy aquí por lo que he conseguido deportivamente. Quizás en mi caso es más especial por lo que he pasado por la lesion, pero no creo que ese un motivo, sino que mi nivel durante el año es el adecuado para optar a estar en la selección. Creo que lo que he vivido es más un ejemplo para la gente de mi edad, para que sigan teniendo la ilusión de vestir esta camiseta, y de que si haces bien las cosas pueden venir".

Esa concatenación de lesiones propiciada por el tendón de Aquiles, que le llevó a pasar hasta en ocho ocasiones por el quirófano, no ha resultado obstáculo suficiente para que Cazorla vuelva a un grupo con el que conquistó las Eurocopas de 2008 y 2012. "Hubo frases que me dijeron durante la lesión a las que no les di imporancia. Siempre he creído que hay que afrontar las cosas con optimismo, y yo he sacado muchas cosas positivas de mi calvario. Las negativas las dejo de lado. Aunque hubo momentos en los que pensé en dejarlo, porque lo físico no avanzaba, yo sabía que era una carrera de fondo y que quería volver a jugar en un equipo de primer nivel, y si lo intentaba y no lo conseguía la menos no podría reprocharme nada".

Como uno de los jugadores veteranos por edad del grupo, y por sus 77 internacionalidades con España (14 goles), Cazorla no esquivó su papel de mentor ante una nueva generación de futbolistas con la que se mostró ilusionado. "No hay que hacer comparaciones con otros grupos. La seleción actual está capacitada para lograr grandes cosas. Hay que ser conscientes de la dificultad y no meter presión a la actual. Estamos todos muy ilusionados con la nueva etapa tanto con los jugadores como el cuerpo técnico".

