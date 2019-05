AS revoluciona las coberturas en directo de Twitter

AS integrará en su habitual narración de los directos en Twitter una selección de contenido de la red social, además de un mayor número de elementos multimedia: fotos, vídeos, vídeos en directo y galerías. Desde hoy las coberturas en tiempo real ganan una mayor interacción y más contenido informativo.



El lector podrá participar activamente de la conversación sobre el evento deportivo a través de comentarios, puntuaciones o encuestas. También encontrará datos y estadísticas adicionales, como alineaciones, resultados, clasificaciones, datos del juego en tiempo real, rachas de los equipos y los análisis elaborados por Football Data Suite.



Este nuevo formato estrena diseño, con el marcador y la información imprescindible de los partidos a la vista en todo momento y una lectura muy sencilla e intuitiva de los comentarios (goles, tarjetas, fueras de juego, sustituciones, polémicas, intervenciones del VAR...) con el uso de tarjetones independientes para cada acción de juego. Los más relevantes contarán además con botones para compartir en las principales redes sociales.



En una primera fase estarán disponibles en todas las retransmisiones en directo de partidos de fútbol, con independencia de la competición, en todas las ediciones de AS. A continuación, se irán ampliando a más deportes y en los otros productos digitales de AS.

