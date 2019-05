GP de Italia 2019: horarios y dónde ver la carrera de MotoGP

Viernes 31 de mayo

Moto3 FP1: 09:00 - 09:40h.

MotoGP FP1: 09:55 - 10:40h.

Moto2 FP1: 10:55 - 11:35h.

Moto3 FP2: 13:15 - 13:55h.

MotoGP FP2: 14:10 - 14:55h.

Moto2 FP2: 15:10 - 15:50h.

Sábado 1 de junio

Moto3 FP3: 09:00 - 09:40h.

MotoGP FP3: 09:55 - 10:40h.

Moto2 FP3: 10:55 11:35h.

Moto3 Q1: 12:35 - 12:50h.

Moto3 Q2: 13:00 - 13:15h.

MotoGP FP4: 13:30 - 14:00h.

MotoGP Q1: 14:10 - 14:25h.

MotoGP Q2: 14:35 - 14:50h.

Moto2 Q1: 15:05 - 15:20h.

Moto2 Q2: 15:30 - 15:45h.

Domingo 2 de junio

Moto3 Warm Up: 08:40 - 09:00h.

Moto2 Warm Up: 09:10 - 09:30h.

MotoGP Warm Up: 09:40 - 10:00h.

Carrera Moto 3: 11:00h. (20 vueltas)

Carrera Moto 2: 12:20h. (21 vueltas)

Carrera MotoGP: 14:00h. (23 vueltas)